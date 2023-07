Ukraine dồn lực tấn công trên hai hướng, Nga phản đòn mãnh liệt

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng NLAW ở Donetsk (Ảnh: Sky News).

Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine tập trung tấn công trên 2 hướng nhưng bất thành

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày qua, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công theo 2 hướng Krasny Liman và Donetsk nhưng không thành công.

Trên hướng Donetsk, lực lượng Nga, được không quân và pháo binh yểm trợ, đã bẻ gãy 6 cuộc tấn công của Ukraine gần Belogorovka ở Lugansk và Kleshcheevka thuộc Donetsk.

Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã bị tấn công gần Veseloye, Bogdanovka, Predtechino, Belaya Gora và Dyleevka tại Donetsk.

Tổn thất của Ukraine trên hướng này lên tới 160 quân nhân thương vong, 1 xe tăng, 2 xe cơ giới, một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một pháo FH-70 do Anh sản xuất và một pháo tự hành Gvozdika bị phá hủy.

Kho đạn của Lữ đoàn cơ giới 110 Ukraine đã bị phá hủy gần Avdiivka thuộc Donetsk.

Ở hướng Krasny Liman, được sự hỗ trợ tích cực của không quân, pháo binh, hệ thống súng phun lửa hạng nặng, các đơn vị của nhóm lực lượng Trung tâm đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine gần Nevskoye ở Lugansk và tại khu lâm nghiệp Serebryansky.

Ngoài ra, nhân lực và khí tài của Ukraine đã bị tấn công gần Karmazinovka ở Lugansk, Yampolovka, Torskoye và Serebryanka thuộc Donetsk.

Ukraine đã mất tới 195 quân nhân, 4 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 2 pháo tự hành Gvozdika, cũng như pháo D-20 và D-30.

Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok đã tập kích nhân lực và khí tài của Ukraine gần Makarovka ở Donetsk và Levadnoye, vùng Zaporizhia.

Ở hướng Zaporizhia, lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị Ukraine bằng không quân và pháo binh gần Malaya Tokmachka, Orekhov và Pyatikhatki, đồng thời trấn áp hành động của 1 nhóm phá hoại - trinh sát Ukraine gần Mirnoye.

Trong ngày, có tới 120 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, một pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành Gvozdika bị phá hủy.

Ngoài ra, 1 kho đạn của Lữ đoàn sơn cước xung kích 128 của Ukraine đã bị phá hủy gần Kamenskoye.

Ở hướng Kupyansk, nhóm lực lượng Zapad đã tấn công nhân lực và khí tài của Ukraine gần Dvurechnaya, Sinkovka, Petropavlovka, Tabayevka và Peschanoye thuộc vùng Kharkov.

Nga đã vô hiệu hóa tới 95 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải và một pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất.

Ngoài ra, kho đạn dược của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 Ukraine đã bị phá hủy gần Krakhmalnoye, vùng Kharkov.

Xe tăng T-90M Nga hoạt động ở Kupyansk, Ukraine

Ở hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 45 binh sĩ, 2 xe cơ giới và 2 khẩu pháo D-30.

Nga đã vô hiệu hóa 102 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa cùng nhiều nhân lực và khí tài ở 137 khu vực.

Ngoài ra, sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới 65 và kho nhiên liệu của Lữ đoàn cơ giới 33 Ukraine đã bị tấn công gần Orekhov và Malaya Tokmachka, vùng Zaporizhia.

Phòng không Nga đã phá hủy 1 quả đạn của hệ thống pháo phản lực HIMARS.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 457 máy bay, 243 trực thăng, 5.236 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.868 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.139 pháo phản lực bắn loạt, 5.585 khẩu pháo và súng cối, cũng như 11.860 phương tiện cơ giới quân sự đặc chủng.

Ukraine đang tiếp tục phản công, Bakhmut "đỏ lửa"

Theo Newsweek, bà Hanna Maliar, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công ở mặt trận phía Nam.

Trong khi đó, chiến sự đang diễn ra ác liệt ở xung quanh rìa Bakhmut với 3 điểm nóng Klishchiivka, Andriivka và Kurdiumivka. Quân đội Ukraine đang cố gắng đè bẹp lực lượng Nga bên trong thành phố bằng cách tấn công đồng thời vào cả 2 sườn phía bắc và nam của Bakhmut.

Cũng theo Newsweek, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Ukraine đã giành lại được tới 50% diện tích lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát ban đầu trong cuộc xung đột, trong khi một cựu cố vấn quân sự Ukraine cảnh báo, thương vong của quân đội Nga sẽ tăng vọt khi họ bị tấn công bởi các vũ khí "thay đổi cuộc chơi".

Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Bán đảo Crimea và cầu Kerch

Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Crimea và cây cầu Kerch nối bán đảo này với đất liền Nga.

Ông nhấn mạnh: "Tất cả những mục tiêu này đều là mục tiêu chính thức của Ukraine vì nó sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của Nga trong việc chống lại chúng tôi và sẽ giúp cứu mạng người Ukraine".

IAEA phát hiện mìn sát thương tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Theo AFP, ngày 25/7, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết họ đã phát hiện mìn sát thương tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm tại đông nam Ukraine hiện do Nga kiểm soát.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói rằng các chuyên gia IAEA "đã nhìn thấy mìn tại vùng đệm giữa hàng rào bên trong và bên ngoài của địa điểm này" vào hôm 23/7, tuy nhiên ông không nêu cụ thể đội chuyên gia đã nhìn thấy bao nhiêu mìn.

Mặc dù ông đánh giá bất kỳ vụ nổ nào "sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống an ninh và an toàn hạt nhân của địa điểm" bởi chúng nằm trong "khu vực hạn chế" mà nhân viên vận hành không thể tiếp cận, nhưng lưu ý việc đặt chất nổ tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là "không phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn an ninh hạt nhân của IAEA".

Quân nhân Nga tuần tra tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine (Ảnh: AFP).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Theo kênh Rybar, các lực lượng vũ trang Nga đang tấn công mạnh trên hướng Kupyansk đồng thời giáng trả những đợt tấn công liên tiếp bằng "sóng người" của Ukraine. Đổi lại, ở khu vực Zaporizhia, lực lượng của Kiev đã giành được một số tiến triển mới.

Tại khu vực Kupyansk, quân đội Nga đang tiếp tục giáng trả ác liệt, đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine ở phía tây Liman 1.

Sau khi quân Nga củng cố vị trí tại nhà ga đường sắt Molchanovo, lực lượng Ukraine đã rút về các vị trí dự bị. Tuy nhiên, hoạt động của Ukraine gần Kupyansk rất cao, điều này cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Gần Sinkovka, các đơn vị của tiểu đoàn 13 thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không 95 Ukraine, được triển khai để hỗ trợ tiểu đoàn xung kích 20, đã được ghi nhận.

Tại ngoại vi Kupyansk và các khu định cư lân cận, 2 khẩu đội pháo đã được di chuyển, có lẽ để hỗ trợ các nhóm bộ binh tấn công. Ngoài ra, quân tiếp viện từ Lữ đoàn 3 Ukraine đã đến Dvurechnaya.

Quân đội Nga được cho là đã thiết lập đầu cầu qua sông Zherebets, phía tây Karamzinovka, nhằm tiếp cận vùng ngoại ô phía đông của Kupyansk và đe dọa sự tập trung của các lực lượng Ukraine theo hướng Krasny Liman.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Kupyansk (Ảnh: Rybar)

Tại khu vực Svatovo, trong hai ngày qua, đã có các báo cáo về cuộc tiến công của quân đội Nga theo hướng Novoegorovka với mức độ thành công khác nhau, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về điều này. Trước đó, cũng từng có tin Nga đã làm chủ khu vực Novoselovskoe, nhưng trên thực tế ngôi làng này vẫn ở trong vùng xám.

Ở phía nam, Nga tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương vào mỏm phía tây Karmazinovka. Cũng như ở các khu vực khác, Ukraine đang cố gắng tấn công theo nhóm nhỏ trên các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, nhưng Nga đang giữ vững vị trí.

Theo hướng Krasnopopovka, Lữ đoàn 21 Ukraine đang cố gắng đánh bật quân đội Nga khỏi trận địa của họ gần Balka Zhuravka. Hai xe tăng đã được di chuyển vào khu vực để hỗ trợ cuộc tấn công.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Svatovo (Ảnh: Rybar).

Tại mỏm Torsky, sau nhiều cuộc tấn công của các nhóm trinh sát Nga, Ukraine đã tăng cường phòng thủ. Ở phía nam, trong rừng Serebryansky, các đơn vị liên hợp của Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Ukraine.

Đánh giá về các dịch chuyển vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, trong tương lai gần, cuộc tấn công dữ dội vào vùng ngoại ô của làng Dibrova sẽ tăng lên. Tuy nhiên, hiện tại, quân Nga đang thọc sâu vào các trận địa của Ukraine, mở rộng vùng kiểm soát trong các khu rừng theo hướng Kremennaya và cố gắng san bằng chiến tuyến.

Trên hướng Soledar, gần Kleshcheevka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên từng mét của khu định cư. Lực lượng Nga đã tấn công cứ điểm của Ukraine, hạ một trung đội bộ binh. Đồng thời, Ukraine bị tổn thất nặng nề về người và thiết bị khi di chuyển qua bãi mìn, khu vực mục tiêu.

Giao tranh giành vị trí tiếp tục diễn ra trong các khu vực Avdiivka và Marinka. Cả hai bên đang tham gia vào các cuộc đấu súng, máy bay không người lái và máy bay không người lái FPV tích cực hoạt động.

Trong khu vực mỏm Vremievsk, Ukraine tiếp tục cố gắng tấn công các vị trí của Nga gần Staromayorskoe và Urozhainoe. Ngoài ra, có giao tranh dữ dội ở khu vực rãnh Gruseva.

Ở hướng Zaporizhia, bộ chỉ huy Ukraine, sau những cuộc "tấn công bằng sóng người tưởng chừng như vô nghĩa, đã đạt được một mục tiêu quan trọng khi kiềm chế các đơn vị Nga trong cận chiến, buộc họ phải tiêu hao đạn dược cho các nhóm bộ binh nhỏ.

Ukraine tăng cường phản pháo nhằm mục tiêu giành ưu thế về phương tiện sát thương trên chiến trường. Số lượng các cuộc tấn công bằng đạn dẫn đường chính xác của Ukraine đã tăng lên đáng kể, bao gồm cả việc sử dụng pháo phản lực HIMARS

Cùng với đó, Lực lượng vũ trang Ukraine đang củng cố lực lượng khi triển khai Lữ đoàn pháo binh 148 với 35 khẩu pháo và pháo phản lực tới Lukyanovskoe, Svetlaya Dolina và Nezhenka.

Ngoài ra, các đơn vị công binh với xe chở cầu phao do phương Tây sản xuất, hệ thống rà phá bom mìn và thiết bị xây dựng đã đến Kamyshevakha.

Tại Zaporizhia dự kiến Ukraine sẽ tăng cường quân tiếp viện di chuyển bằng tàu quân sự. Ngoài ra, các bệ phóng HIMARS bổ sung đã được bố trí.

Chiến sự Ukraine trên hướng Zaporizhia (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Kherson, vào buổi sáng, biệt kích Ukraine trên ba chiếc thuyền một lần nữa cố gắng đổ bộ trên đảo Antonovsky, di chuyển từ sông Koshevaya, nhưng đã bị Nga phát hiện và tập kích bằng pháo, một chiếc thuyền với 6 binh sĩ Ukraine đã bị phá hủy và 2 chiếc còn lại quay trở lại Kherson mà không đến được đích.

Không có thay đổi đáng kể trong các khu vực khác.