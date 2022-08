Ukraine điều tra hơn 700 trường hợp phản quốc

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa (SBU) Ivan Bakanov vừa bị cách chức (Ảnh: TASS).

Guardian dẫn thông cáo của Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine ngày 2/8 cho hay, phần lớn trường hợp phản quốc và hợp tác với Nga được phát hiện ở vùng Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cũng thông báo, cơ quan này đang điều tra hơn 600 nhân viên phản bội đất nước sau khi Nga mở chiến dịch quân sự hôm 24/2. "Công tác phát hiện những trường hợp phản quốc trong thời kỳ chiến tranh là vấn đề an ninh của đất nước", văn phòng Tổng công tố Ukraine nhấn mạnh.

Ngoài cuộc đối đầu với lực lượng Nga, Ukraine đang phải đối phó với một cuộc chiến căng thẳng không kém chống lại gián điệp và chống phá nội bộ. Những người này có thể chỉ điểm cho Nga các mục tiêu của Ukraine như khu vực đồn trú, kho đạn dược, thậm chí gỡ chất nổ khỏi những cây cầu để binh sĩ Nga đi qua.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây bất ngờ với quyết định cách chức hàng loạt quan chức an ninh cấp cao, trong đó có người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa (SBU) Ivan Bakanov và Tổng Công tố viên Nhà nước Iryna Venediktova với lý do tình trạng "phản quốc" tràn lan trong cả 2 cơ quan quyền lực này.