Ukraine có thể đã gửi cho Mỹ kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn AFP dẫn lời 2 quan chức Ukraine cho biết, Ukraine đã gửi cho Nhà Trắng một bản kế hoạch cập nhật nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào tối 10/12.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine không tiết lộ chi tiết về nội dung của kế hoạch này.

Phóng viên Barak Ravid của hãng tin Axios cũng xác nhận, vào ngày 10/12, Ukraine đã gửi phản hồi cho phía Mỹ về kế hoạch hòa bình do chính quyền Tổng thống Donald Trump soạn thảo.

"Các quan chức Ukraine và Mỹ cho biết, Ukraine đã gửi phản hồi cho chính quyền Trump về dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất của Mỹ", Axios đưa tin.

Tháng trước, Mỹ đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cam kết không gia nhập NATO, giảm quy mô quân đội để đổi lấy các cam kết an ninh.

Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ. Trong khi đó, Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev cho rằng kế hoạch này có lợi nhiều hơn cho Nga và muốn viết lại kế hoạch.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau hàng loạt cuộc trao đổi, tham vấn, Mỹ đã rút gọn kế hoạch hòa bình ban đầu xuống 20 điểm, nhằm đơn giản hóa tiến trình đàm phán và tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp, tiến tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Nội dung đề xuất mới nhất của Ukraine, được cho là đã gửi tới Mỹ, hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky ngày 9/12 nói rằng đề xuất này gồm 3 văn kiện quan trọng.

Trong 3 văn kiện, một văn kiện đóng vai trò là khuôn khổ chung gồm 20 điểm cho hòa bình, một văn kiện khác liên quan đến các đảm bảo an ninh, và văn kiện cuối cùng tập trung vào phục hồi kinh tế của Ukraine sau chiến tranh.

Theo trang tin Financial Times, Tổng thống Trump muốn đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga "trước Giáng sinh".

Tổng thống Trump: Tổng thống Ukraine phải “thực tế”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine nên có lập trường “thực tế” về diễn biến cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức vào ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến Ukraine. Ông cho rằng Tổng thống Zelensky phải “thực tế” về tình hình xung đột với Nga.

“Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine bằng những lời lẽ khá gay gắt và chúng ta xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời của họ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Tôi nghĩ (ông Zelensky) phải thực tế. Tôi tự hỏi, sẽ mất bao lâu nữa thì họ mới tổ chức một cuộc bầu cử? Đó là một nền dân chủ… Họ đã không tổ chức bầu cử trong một thời gian dài”, ông Trump nói, đồng thời cảnh báo Ukraine đang “mất rất nhiều người”.

Tổng thống Trump cho rằng người dân Ukraine sẽ ủng hộ một thỏa thuận hòa bình với Nga.

“Nếu nhìn vào các cuộc thăm dò dư luận, tôi cho rằng, theo kết quả của một cuộc thăm dò, 82% người dân Ukraine đang yêu cầu một giải pháp hòa bình”, ông Trump nói thêm.

Lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại rằng cuộc xung đột Ukraine cần được giải quyết sớm.

“Chúng ta không muốn lãng phí thời gian”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Politico, Tổng thống Trump nói rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử tổng thống. Theo ông, Ukraine đang lấy lý do xung đột để tránh một cuộc bầu cử mới.

Tổng thống Zelensky ngày 10/12 cho biết, ông đã có cuộc trò chuyện với các nghị sĩ quốc hội về khả năng tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine trong thời chiến.

Ông Zelensky tuyên bố, ông sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong khoảng từ 60-90 ngày tới, nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ đảm bảo an ninh. Ông cũng nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử phụ thuộc vào 2 điều kiện then chốt: an ninh và thay đổi luật pháp.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky lẽ ra đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine buộc phải hoãn bầu cử do tình trạng thiết quân luật thời chiến.

Tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm trong thời kỳ thiết quân luật ở Ukraine về mặt lý thuyết là khả thi, nhưng việc tổ chức bỏ phiếu trong điều kiện như vậy mang theo những rủi ro nghiêm trọng đối với sự ổn định chính trị. Mối đe dọa lớn nhất là không có bảo đảm an toàn cho cử tri giữa bối cảnh các cuộc tấn công liên tục trên khắp đất nước.

Tổng thống Zelensky từng tuyên bố Ukraine về nguyên tắc đã sẵn sàng cho bầu cử, nhưng bầu cử chỉ có thể diễn ra nếu có lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên bộ, trên không và trên biển.