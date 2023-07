Ukraine chuyển xe tăng Nga bị bắt giữ đến Anh

Một xe tăng của Nga bị hư hại và bỏ lại ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh, Đô đốc Sir Tony Radakin, ngày 18/7 cho biết Ukraine đang bàn giao cho Anh một số xe tăng Nga bị họ phá hủy hoặc thu giữ. Giới chuyên gia đang nghiên cứu tỉ mỉ các phương tiện bọc thép này để tìm ra điểm yếu của chúng, phục vụ cho những trận chiến tiếp theo.

Ông Radakin khẳng định: "Chúng tôi có các nhà khoa học có thể giải mã chi tiết những thiết bị này".

Công tác nghiên cứu xe tăng Nga được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Anh ở Porton Down.

Việc nghiên cứu chi tiết sẽ giúp trả lời nhiều câu hỏi như: thiết bị của họ hoạt động như thế nào, làm thế nào để đánh bại nó, làm thế nào để xây dựng lớp áo giáp tốt hơn, làm thế nào để gây gián đoạn thông tin liên lạc của chúng, làm thế nào để xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga, theo vị quan chức này.

Ông Radakin nói thêm rằng, London sẵn sàng chia sẻ những phát hiện của mình với các đồng minh vì Moscow có thể là mối nguy hiểm đối với họ trong tương lai.

Telegraph dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, người sắp rời nhiệm sở, cho biết London sẽ đổ nhiều tiền hơn vào vũ khí công nghệ cao.

Kể từ đầu năm nay, Mỹ và các đồng minh viện trợ hàng loạt xe tăng và xe bọc thép các loại để giúp Ukraine sử dụng cho chiến dịch phản công.

Những phương tiện quân sự như xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 được kỳ vọng sẽ giúp Kiev xoay chuyển cục diện chiến trường, giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Tuy nhiên, lực lượng thiết giáp của Ukraine tổn thất lớn khi tìm cách chọc thủng hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, trong đó có các bãi mìn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng hơn một tháng qua, Nga đã phá hủy hơn 1.200 xe thiết giáp Ukraine, trong đó có 17 xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo, 12 thiết giáp M2 Bradley do Mỹ sản xuất, 5 thiết giáp AMX-10 RC do Pháp chế tạo. Báo New York Times cũng đưa tin Kiev đã mất 20% thiết bị mà phương Tây viện trợ trong giai đoạn đầu của cuộc phản công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/7 cho biết các chuyên gia Nga sẽ kiểm tra vũ khí do phương Tây sản xuất mà quân đội nước này thu giữ trong quá trình đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.

"Nếu có cơ hội nhìn vào bên trong các loại vũ khí này và xem xét liệu có điều gì mà chúng ta có thể áp dụng, tại sao chúng ta lại không làm như vậy?", ông Putin nói.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, mặc dù cả Nga và phương Tây đều sở hữu vũ khí hiện đại, nhưng Moscow sẽ không bỏ qua cơ hội kiểm tra công nghệ phương Tây. Ông cũng khẳng định xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga tốt nhất thế giới.