Ukraine cảnh báo 500 mục tiêu tấn công trên lãnh thổ Belarus

Thiếu tá Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, thường được biết đến với biệt danh “Magyar” (hoặc Madyar), đã đe dọa Belarus khi tuyên bố chính phủ Kiev đã xác định sẵn 500 mục tiêu nhắm đến đầu tiên trên lãnh thổ Belarus.

“500 mục tiêu đầu tiên đã có trong danh sách rồi”, ông Brovdi viết trên Telegram, cảnh báo Belarus nên tránh lôi kéo sự chú ý của Ukraine.

Ông Brovdi không nêu rõ mục tiêu nào đã được xác định hoặc trong trường hợp nào chúng có thể bị tấn công.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus Alexander Volfovich ngày 26/5 tuyên bố máy bay không người lái Ukraine thỉnh thoảng tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng biên giới trên lãnh thổ Belarus.

Những phát ngôn cứng rắn của quan chức Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev ngày càng lo ngại về vai trò của Belarus trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Belarus, một đồng minh thân cận của Điện Kremlin, đã cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ của mình làm căn cứ trong giai đoạn đầu của xung đột Ukraine và tiếp tục ủng hộ Moscow trong suốt cuộc xung đột. Kiev lo ngại rằng Belarus sẽ can dự ngày càng sâu vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Ukraine nhiều lần cảnh báo rằng Belarus có thể bị lôi kéo trực tiếp vào cuộc chiến khi Nga và Belarus tăng cường hợp tác quân sự và tiến hành các cuộc tập trận chung, bao gồm các cuộc tập trận hạt nhân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng công khai cảnh báo Belarus không nên đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến, nói rằng sẽ có "hậu quả" và Kiev sẵn sàng thực hiện "các biện pháp phòng ngừa" để đáp trả các mối đe dọa tiềm tàng.

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 21/5 tuyên bố Nga đã chuyển đầu đạn hạt nhân vào lãnh thổ Belarus như một phần của cuộc tập trận quân sự chung.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bác bỏ cáo buộc cho rằng Belarus tăng cường can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine, đồng thời nói rằng ông sẵn sàng "gặp ở bất cứ đâu" với Tổng thống Ukraine Zelensky để thảo luận về quan hệ giữa hai nước.

Nga và Belarus có mối quan hệ rất chặt chẽ về cả chính trị, kinh tế và quân sự. Tổng thống hai nước cũng thường xuyên điện đàm và gặp mặt trực tiếp.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới nước này.

Ông Lukashenko nói rằng Oreshnik, một hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung, đã tới Belarus và được đưa vào trực chiến. Ông không nêu số lượng tên lửa được triển khai cũng như không cung cấp thêm chi tiết.

Khi ký một hiệp ước an ninh với ông Lukashenko vào tháng 12/2024, ông Putin cho biết dù Nga kiểm soát các hệ thống Oreshnik, Moscow vẫn sẽ cho phép Minsk lựa chọn mục tiêu.

Học thuyết hạt nhân sửa đổi của Nga cũng đặt Belarus dưới chiếc “ô hạt nhân” của Nga.