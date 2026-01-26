Kiev chìm trong bóng tối và giá rét, Ukraine kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp

Một cuộc tập kích vào Kiev (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng hàng loạt tên lửa, máy bay không người lái trong tuần qua, khiến hàng trăm tòa nhà ở Kiev không có sưởi ấm.

“Chỉ riêng tuần này, người Nga đã phóng hơn 1.700 máy bay không người lái tấn công, hơn 1.380 bom hàng không dẫn đường và 69 tên lửa các loại”, ông Zelensky nói.

Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không, trong bối cảnh các đòn tấn công của Nga khiến hàng trăm tòa nhà ở Kiev không có sưởi ấm và điện giữa thời tiết giá lạnh.

“Đó là lý do vì sao tên lửa cho các hệ thống phòng không là cần thiết mỗi ngày, và chúng tôi tiếp tục làm việc với Mỹ và châu Âu để bảo đảm bầu trời của chúng tôi được bảo vệ mạnh mẽ hơn”, ông nói thêm.

Nga đã tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine trong suốt gần 4 năm chiến sự, nhưng Kiev cho biết mùa đông năm nay là khắc nghiệt nhất.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết “hiện có 1.676 tòa chung cư cao tầng ở Kiev không có sưởi ấm sau cuộc tấn công của Nga ngày 24/1”.

Nhiệt độ dưới 0°C và các đợt không kích lặp lại đã cản trở nỗ lực của các đội sửa chữa trong việc khôi phục hệ thống sưởi và điện.

Cuối tuần qua, quan chức Mỹ, Nga và Ukraine đã tham gia các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi nhằm thảo luận giải pháp chấm dứt chiến sự.

Dù các cuộc thương lượng chưa tạo ra đột phá, ông Zelensky cho biết chúng vẫn “mang tính xây dựng”, và 2 bên đã đồng ý gặp lại tại Abu Dhabi sớm nhất là vào tuần tới.