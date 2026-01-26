Đến ngày 23/1, quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở hướng Krasny Liman (còn gọi là Lyman theo cách gọi của Ukraine), một thành phố quan trọng làm bàn đạp cho việc tiến công vào Slavyansk - một trong những thành trì lớn cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Donetsk.

Theo thông báo từ ông Denis Pushilin, lãnh đạo chính quyền khu vực Donetsk, sau khi kiểm soát Zakotnoye, các đơn vị Nga chỉ còn cách Slavyansk khoảng 30km, với hướng chính là Krasny Liman. Việc chiếm lĩnh Krasny Liman không chỉ mang ý nghĩa hậu cần mà còn mở ra con đường ngắn nhất để bao vây và kiểm soát Slavyansk, đánh dấu giai đoạn quyết định trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Tình hình hiện tại ở Krasny Liman: Bàn đạp quan trọng cho tiến công

Các khu vực quan trọng ở miền Đông Ukraine (Đồ họa: BBC).

Krasny Liman, nằm ở phía bắc Donbass, là một trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng. Trong những tuần gần đây, tốc độ tiến công của Nga ở khu vực này đã tăng vọt, với các đơn vị từ Quân đoàn Hỗn hợp 20 và 25 dẫn dắt các hoạt động.

Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/1, các lực lượng Nga đã chiếm lĩnh các vị trí thuận lợi hơn ở Krasny Liman, gây tổn thất nặng nề cho các lữ đoàn cơ giới hóa và lữ đoàn quốc phòng lãnh thổ của Ukraine ở các khu vực lân cận như Aleksandrovka, Drobyshevo và Yarovaya. Cụ thể, quân Nga đã tiến vào trung tâm và phía nam thành phố, từng bước kiểm soát các điểm cao chiến lược như khu rừng Serebryanskoye - cứ điểm phòng thủ kiên cố mà Ukraine củng cố trong nhiều năm.

Các hoạt động quân sự ở đây được thực hiện bởi các đơn vị tinh nhuệ của Nga, bao gồm Lực lượng Dù (VDV) và các lữ đoàn cơ giới từ Nhóm Quân “phía Nam” và “phía Tây”. Họ sử dụng chiến thuật bao vây bán phần, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine qua các con sông chiến lược như Seversky Donetsk và Zherebets. Ví dụ, sau khi chiếm Zakotnoye và Dibrovo, Nga đã tái chiếm các làng lân cận và đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine.

Theo RIA Novosti, ông Pushilin xác nhận rằng khoảng cách đến Krasny Liman chỉ còn 16km, việc chiếm thành phố này sẽ giúp Nga loại bỏ mối đe dọa từ sườn phía nam, tạo điều kiện cho tiến công dọc theo đường cao tốc và đường sắt đến Raygorodok.

Từ phía quân đội Ukraine, đang cố gắng chống trả quyết liệt bằng cách thiết lập tuyến phòng thủ dọc theo bờ sông Seversky Donetsk và Kazeny Donetsk, tận dụng địa hình cao để triển khai pháo binh và hệ thống UAV. Tuy nhiên, các báo cáo từ TASS cho thấy các cuộc phản công của Ukraine, bao gồm vượt sông bằng đường thủy, đã bị đẩy lùi, với nhiều cầu tạm thời bị phá hủy bởi lực lượng không quân Nga. Việc Ukraine rút lực lượng về hướng Kupiansk có thể dẫn đến mất Slavyansk và Kramatorsk trong thời gian tới, vì nó làm suy yếu tuyến phòng thủ ở Donbass.

Việc chiếm Krasny Liman có ý nghĩa chiến lược lớn đối với toàn bộ chiến dịch quân sự của Nga. Nó không chỉ cắt đứt tuyến hậu cần chính của Ukraine ở bắc Donbass mà còn mở đường cho Nga tiến vào cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn cuối cùng trong việc chiếm toàn bộ vùng Donetsk. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, việc kiểm soát Krasny Liman sẽ cho phép bao vây Slavyansk - một trung tâm logistics quan trọng của Ukraine.

Chiến lược tiến vào Slavyansk: Các hướng tấn công và thách thức

Một binh sĩ Nga tham gia chiến đấu tại Ukraine (Ảnh: Sputnink).

Theo VZ, quân đội Nga đang áp dụng chiến lược đa hướng để mở đường vào Slavyansk, tận dụng lợi thế về hỏa lực và cơ động. Slavyansk nằm cách Krasny Liman khoảng 30-40km về phía tây nam, với địa hình chủ yếu là rừng, sông ngòi và đồi núi, làm phức tạp hóa các hoạt động. Các hướng chính bao gồm:

Thứ nhất, hướng Bắc từ Krasny Liman: Đây là con đường ngắn nhất, dọc theo đường cao tốc Krasny Liman - Kirovsk và đường sắt qua rừng đến Raygorodok. Sau khi chiếm Krasny Liman, Nga sẽ tập trung dọn sạch khu vực dọc bờ sông Seversky Donets, một nhiệm vụ có thể mất vài tuần do địa hình khó khăn.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), Nga đã tiến bộ ở khu vực Zarichne và Yampolivka đông Lyman, với các tiến bộ được xác nhận bằng dữ liệu địa lý hóa. Các đơn vị từ Quân đoàn 25 sẽ dẫn dắt, sử dụng UAV, pháo binh để hỗ trợ bộ binh vượt sông và bao vây các cứ điểm Ukraine ở Drobyshevo và Yarovaya.

Thứ hai, hướng Nam từ Aleksandrovka và Yarovaya: Nhóm Quân “phía Nam” (Quân đoàn 20) đã thiết lập đầu cầu qua sông Zherebets, tiến khoảng 5km về phía tây Kirovsk và cắt đường tiếp tế của Sư đoàn Cơ giới số 2 Ukraine. Theo báo cáo từ RIA Novosti, Nga đã tiến vào Svyatogorsk, với giao tranh dữ dội ở trung tâm làng và gần tu viện nổi tiếng. Chiến lược ở đây là mở rộng đầu cầu dọc sông Nitrius, bao vây nhóm quân Ukraine phía bắc qua Drobyshevo và Yarovaya, đồng thời tiến đến Prishib và các mỏ đá cũ để vượt sông Seversky Donets phía nam Svyatogorsk.

Thứ ba, hướng Đông Nam từ Zakotnoye, Ozernoye: Sau khi chiếm Zakotnoye, Nga đang siết vòng vây ở phía nam Krasny Liman, Ozernoye dự kiến rơi vào tay Nga trong vài tuần tới. Các bài phân tích cho thấy quân Nga đang tiến công theo kiểu “gọng kìm” đa hướng, cắt đứt chuỗi tiếp ứng hậu cần của Ukraine và kéo giãn lực lượng dự bị.

Thách thức lớn nhất đối với quân Nga lúc này là vấn đề địa hình: Sông Seversky Donets là rào cản tự nhiên, với bờ cao thuận lợi cho phòng thủ Ukraine. Nga đang khắc phục bằng cách sử dụng cầu phao, UAV tấn công, không kích để phá hủy cầu tạm của đối phương. Theo Izvestia, quân Nga đang tăng nhịp độ tấn công, với tiến bộ ở Reznikovka và Khromovka, chiếm khoảng 10km².

Quân Ukraine đang phản ứng bằng cách tăng cường phòng thủ, sử dụng drone FPV và pháo binh để phản công. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu chiến tranh, Nga đang duy trì lợi thế ở hầu hết các hướng, dù Ukraine có tiến bộ cục bộ ở Kupiansk. TASS nhấn mạnh rằng các cuộc phản công của Ukraine đã thất bại, với tổn thất lớn về nhân lực và thiết bị.

Ý nghĩa chiến lược và dự báo

Theo giới chuyên gia, việc tiến vào Slavyansk không chỉ là bước ngoặt quân sự mà còn mang ý nghĩa chính trị lớn đối với Nga. Slavyansk là biểu tượng của cuộc xung đột quân sự từ năm 2014, việc kiểm soát nó sẽ hoàn tất kiểm soát Donetsk, mở đường cho các chiến dịch lớn hơn ở Donbass. Theo ông Belousov, kiểm soát Krasny Liman sẽ mở lối trực tiếp đến Slavyansk, làm suy yếu hệ thống logistics của Ukraine.

Các nhà phân tích quốc tế có nhận định đa chiều trong vấn đề này. Viện Nghiên cứu chiến tranh, có trụ sở tại Mỹ, lưu ý rằng lực lượng quân sự Nga đang tìm cách đẩy mạnh tấn công ở Lyman và Slavyansk, nhưng cảnh báo về khả năng Ukraine phản công ở các khu vực khác như Kupiansk. Họ ước tính Nga kiểm soát thêm khoảng 5.600km2 lãnh thổ Ukraine trong năm 2025, với tốc độ trung bình 440km2/tháng.

Chuyên gia Scott Ritter, cựu thanh tra vũ khí Liên Hợp Quốc, nhận định rằng chiến lược bao vây của Nga đang hiệu quả, buộc quân đội Ukraine phải phân tán lực lượng và dẫn đến sụp đổ từng bước của các tuyến phòng thủ. Đồng thời cho rằng việc mất Slavyansk sẽ làm suy yếu tinh thần các lực lượng vũ trang Ukraine, dựa trên các báo cáo từ mặt trận.

Ngược lại, học giả Michael Kofman từ Trung tân Carnegie có trụ sở tại Mỹ lưu ý rằng quân Nga cũng đang gặp khó khăn về nhân lực, nhưng với lợi thế về hỏa lực và UAV giúp họ duy trì đà tiến. Ông dự đoán Slavyansk có thể rơi vào tay Nga trong quý I/2026 nếu Ukraine không nhận thêm được viện trợ. Các nhận định này tăng tính thuyết phục cho thấy Nga đang chiếm ưu thế, nhưng cuộc chiến vẫn kéo dài.

Với thông tin cập nhật đến nay, quân đội Nga đang chuẩn bị mở đường vào Slavyansk qua Krasny Liman bằng chiến lược “bao vây đa hướng”, tận dụng địa hình và hỏa lực vượt trội. Việc kiểm soát Krasny Liman sẽ là “chìa khóa”, mở ra giai đoạn cuối cùng của chiến dịch ở Donetsk. Tuy nhiên, địa hình khó khăn và phản ứng của Ukraine có thể kéo dài quá trình.

Dù vậy, chính giới Nga vẫn lạc quan về tiến triển của SVO, ông Pushilin khẳng định “Nga đang tiếp tục tiến gần Slavyansk; cuộc xung đột này đang bước vào giai đoạn cuối, hòa bình sẽ sớm được thiết lập”.