Lý do Giám đốc CIA dùng vận tải cơ C-17 để đến Nga

Vận tải cơ C-17 chở Giám đốc CIA đến Nga ngày 25/8 (Ảnh: Cyber News).

Chuyến thăm của Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Nga đang thu hút sự quan tâm lớn. Ông di chuyển bằng máy bay vận tải quân sự C-17A Globemaster III của Không quân Mỹ.

Theo dữ liệu của Flightradar24, máy bay này đã tới Riga (Latvia) vào ngày 23/8 sau khi cất cánh từ Căn cứ Liên hợp Andrews của Mỹ. Sau đó, máy bay tiếp tục từ Riga bay đến Moscow, hạ cánh xuống sân bay Vnukovo. Chiếc C-17 đậu tại sân bay Vnukovo khoảng 8 giờ đồng hồ rồi quay trở về.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Giám đốc CIA lại cần có mặt ở Moscow khẩn cấp đến mức phải di chuyển bằng một máy bay vận tải quân sự, và tại sao phía Mỹ lại tuyệt đối giữ im lặng.

Mỹ sở hữu các dòng máy bay chuyên chở yếu nhân được thiết kế riêng như C-32A (biến thể từ Boeing 757) và các dòng Gulfstream C-37. Một chiếc C-37B chính là phương tiện đã đưa đoàn đại biểu Mỹ tới Vnukovo vào tháng 2/2025.

Tuy nhiên, ông John Ratcliffe sử dụng một chiếc C-17. Các nhà phân tích đã đưa ra 3 lý do có thể khiến Giám đốc CIA lựa chọn C-17 là phương tiện thay thế.

Lý do đầu tiên là khả năng tự vệ. Vận tải cơ C-17A Globemaster III được trang bị hệ thống đối kháng hồng ngoại định hướng cùng mồi bẫy nhiệt và nhiễu phản xạ bằng các sợi kim loại nhỏ. Các chuyên cơ thương gia không có các tính năng này.

Lý do thứ hai là tránh gây sự chú ý. Theo chính sách an ninh nghiệp vụ năm 2023, Không quân Mỹ đã xóa bỏ số hiệu đuôi và ký hiệu đơn vị khỏi một số máy bay thuộc Bộ Tư lệnh Cơ động Hàng không. Chiếc C-17 tới Moscow lần này là một trong số đó, chỉ mang màu xám trơn, một lá quốc kỳ nhỏ và phù hiệu nhận diện mờ.

Nếu sự xuất hiện của một chiếc C-32 màu xanh - trắng tại Vnukovo phát đi thông điệp về một hành khách cấp bộ trưởng, thì một vận tải cơ màu xám không ký hiệu trông chỉ như một chuyến hàng tiếp tế.

Thực tế, ban đầu, hầu hết các trang theo dõi đều cho rằng đó là một chuyến vận chuyển nhu yếu phẩm định kỳ cho đại sứ quán. Lớp ngụy trang này chỉ bị phá vỡ khi có người chụp được ảnh một chiếc C-40B đậu bên cạnh nó tại Riga.

Lý do thứ ba là sự tự chủ. Một chiếc C-17 có thể chở theo cả đội bảo vệ, trang thiết bị liên lạc và các phương tiện di chuyển mà không cần phụ thuộc vào dịch vụ mặt đất của phía Nga.

Ngoài ra còn có khả năng thứ tư được nhắc lại rộng rãi nhưng chưa được kiểm chứng. Kể từ tháng 3 năm nay, Không quân Mỹ đã triển khai một khoang VIP dạng container giúp biến khoang hàng của C-17 thành phòng hội nghị bảo mật trên không. Khoang này cho phép người ngồi làm việc trong suốt tất cả các giai đoạn của chuyến bay.

Các khoang này được lưu giữ tại Căn cứ Liên hợp Andrews. Trước khi bay đến Riga và tiếp đến là Moscow, máy bay C-17 đã di chuyển qua căn cứ Andrews. Đây là một chi tiết đáng chú ý, nhưng chưa thể xác nhận sự hiện diện của khoang VIP trên máy bay.