Ukraine bác tin Tổng thống Zelensky trú trong Đại sứ quán Mỹ ở Ba Lan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Sputnik dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 4/3 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sang nước láng giềng Ba Lan.

"Ông Zelensky đã rời Ukraine. Các nghị sĩ quốc hội Ukraine nói rằng họ không thể liên lạc với ông ấy ở Lviv. Hiện giờ ông ấy ở Ba Lan", Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin chia sẻ trên Telegram.

Một nghị sĩ đối lập của Ukraine nói rằng, ông Zelensky có thể đang ở trong Đại sứ quán Mỹ ở Ba Lan.

Tổng thống Zelensky cũng như đại sứ quán Mỹ ở Ba Lan hiện chưa bình luận về các thông tin này, song quốc hội Ukraine khẳng định người đứng đầu chính phủ vẫn ở thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraine Zelensky ít xuất hiện trước công chúng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Thay vào đó, ông liên tục đưa ra các thông điệp khác nhau thông qua việc đăng tải trên mạng xã hội video phát biểu từ một địa điểm bí mật.

Các nước phương Tây đặc biệt quan ngại cho sự an toàn của ông Zelensky kể từ khi chiến sự nổ ra. Các nguồn thạo tin cho biết, chính phủ Mỹ đã đề xuất sơ tán nhà lãnh đạo Ukraine đến thành phố Lviv. Theo một quan chức giấu tên của Ukraine, đội ngũ an ninh của Tổng thống Zelensky đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản sơ tán người đứng đầu chính phủ đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị này, quyết tâm ở lại Kiev kể cả khi tin rằng ông đang trở thành "mục tiêu số 1" và gia đình là "mục tiêu số 2" của kẻ thù. Ông quyết định ở lại với lý do Ukraine vẫn đang phải chiến đấu với các lực lượng của Nga. "Cuộc chiến đang diễn ra ở đây. Tôi cần đạn dược, không phải một cuộc sơ tán. Người Ukraine tự hào về Tổng thống của họ", Tổng thống Zelensky nói.

Vào chiều 1/3, các phóng viên của Reuters và CNN đã được đưa tới nơi đặc biệt để phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Các phóng viên đã được chở đến một địa điểm ở Kiev trên một chiếc xe tải. Tòa nhà này dường như là một văn phòng hành chính được xây từ thời Liên Xô. Những người bảo vệ Tổng thống Zelensky hầu hết là binh sĩ trẻ, được trang bị vũ khí hạng nặng. Các cửa đều được che chắn kỹ lưỡng. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông đã không được gặp các con trong nhiều ngày qua. Vì lý do an ninh, thông tin về nơi ở của Đệ nhất phu nhân Ukraine cũng được bảo mật, dù Tổng thống Zelensky khẳng định gia đình ông vẫn ở Ukraine.

"Tôi ở lại với người dân. Gia đình tôi không phải là kẻ phản bội, họ là công dân của Ukraine. Theo thông tin của chúng tôi, đối phương đã đánh dấu tôi là mục tiêu số 1, mục tiêu số 2 là gia đình tôi. Tôi vẫn ở thủ đô, gia đình tôi cũng ở Ukraine", ông Zelensky cho biết cuối tháng trước.