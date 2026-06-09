Tỷ phú Elon Musk sở hữu tài sản vượt GDP của nhiều nước

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Forbes).

Khối tài sản nhiều hơn GDP nhiều quốc gia

Theo Wall Street Journal, tính đến tháng 2, giá trị tài sản ròng của ông Elon Musk là khoảng 970 tỷ USD, hầu hết được nắm giữ dưới dạng cổ phần. Nếu SpaceX tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), con số này rất có thể sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Trong suốt sự nghiệp kinh doanh kéo dài 31 năm của mình, con số này tương đương với mức tích lũy trung bình 992 USD mỗi giây hay 3,6 triệu USD mỗi giờ.

Dựa trên thu nhập trung bình của một hộ gia đình Mỹ năm 2024 là 83.730 USD, một hộ gia đình Mỹ bình thường sẽ cần phải làm việc trong hơn 11 triệu năm để tích lũy được khối tài sản tương đương với Musk.

Mức tài sản này vượt quá GDP hàng năm của hơn 125 quốc gia trên toàn cầu. Xét về tỷ trọng trong GDP của Mỹ, tài sản của ông Musk chiếm khoảng 3% tổng số, dễ dàng vượt qua John D. Rockefeller, người được lịch sử ghi nhận là cá nhân giàu có nhất nước Mỹ.

Nhà triết học kiêm nhà kinh tế học Ingrid Robeyns đã viết rằng tốc độ tích lũy tài sản của những người giàu nhất thế giới đã vượt xa khả năng thấu hiểu của những người bình thường.

Bà ước tính, nếu tỷ phú Musk làm việc 70 giờ mỗi tuần không nghỉ phép cho đến năm 75 tuổi, mức lương theo giờ trong suốt sự nghiệp của ông sẽ vào khoảng 4,2 triệu USD. Ông Musk nổi tiếng với tinh thần làm việc cường độ cao. Sau khi mua lại Twitter, ông tuyên bố số giờ làm việc hàng tuần của mình đã tăng từ khoảng 80 giờ lên hơn 120 giờ.

Cơ cấu tài sản: 90% gắn liền với cổ phần

Theo phân tích của Wall Street Journal, trong khối tài sản ròng 970 tỷ USD của ông Musk, phần lớn nhất là số cổ phần trước IPO tại SpaceX, được định giá khoảng 538 tỷ USD, số cổ phiếu Tesla nắm giữ chiếm khoảng 167 tỷ USD, các quyền chọn cổ phiếu ở cả 2 công ty tổng cộng khoảng 150 tỷ USD.

Ngoài ra, Musk còn sở hữu Boring Company, công ty phát triển hệ thống đường hầm tự hành, và Neuralink, một công ty về giao diện não - máy tính, mỗi công ty được định giá khoảng 5 tỷ USD. Bất động sản, máy bay và các tài sản đầu tư khác chiếm khoảng 104 tỷ USD.

Điều này có nghĩa là phần lớn tài sản của Musk tồn tại dưới dạng tài sản trên giấy tờ chứ không phải là tiền mặt có sẵn. Mặc dù ông có thể thế chấp cổ phiếu SpaceX và Tesla để vay tiền, nhưng tính thanh khoản của ông vẫn bị hạn chế.

Bản thân Musk từng tuyên bố công khai vào năm 2020 rằng ông "không sở hữu bất kỳ bất động sản nào" sau khi bán nhiều dinh thự tại California, mặc dù sau đó ông đã mua một số bất động sản ở Texas.