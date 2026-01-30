Tuyết rơi kỷ lục ở Moscow trong 203 năm

Người đi bộ băng qua đống tuyết cao ở Moscow (Ảnh: Reuters).

Hình ảnh của AFP từ thành phố khoảng 13 triệu dân cho thấy người dân chật vật di chuyển qua những đống tuyết dày trên các con phố ở khu trung tâm.

Các chuyến tàu ngoại ô quanh khu vực Moscow bị trì hoãn, theo ghi nhận của phóng viên AFP, và ô tô mắc kẹt trong những hàng dài ùn tắc vào tối 29/1.

“Tháng 1 là một tháng lạnh và có lượng tuyết rơi bất thường tại Moscow. Tính đến ngày 29/1, Đài Quan trắc Khí tượng của Đại học Quốc gia Moscow đã ghi nhận lượng giáng thủy gần 92mm, mức cao nhất trong 203 năm qua”, thông báo cho biết thêm.

Giáng thủy là thuật ngữ khí tượng chỉ tất cả các dạng nước rơi từ khí quyển xuống bề mặt Trái Đất, không chỉ riêng mưa, mà còn bao gồm tuyết, mưa đá, sương…

Tại một số khu vực của thủ đô, tuyết đọng trên mặt đất cao tới 60cm vào ngày 29/1.

Tuyết phần lớn là không khí, vì vậy độ dày tuyết đọng thực tế cao hơn nhiều so với các phép đo khoa học về lượng giáng thủy, vốn chỉ đo lượng nước rơi xuống.

Kỷ lục tuyết rơi này được cho là do các xoáy thuận sâu và quy mô lớn với những hiện tượng khí quyển ở khu vực Moscow.

Đầu tháng này, vùng Kamchatka ở Viễn Đông Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp do một trận bão tuyết lớn khiến thành phố chính của khu vực bị tê liệt một phần.

Những hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng cho thấy các đống tuyết khổng lồ cao tới tầng hai của các tòa nhà, và người dân phải đào đường để di chuyển khi tuyết phủ kín các xe ô tô đỗ dọc hai bên đường.