Tướng Mỹ nói Anh có thể đã điều lính đặc nhiệm tới Ukraine

Tướng Bryan Fenton, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ (Ảnh: Army Times).

Business Insider đưa tin, trong một bài trả lời phỏng vấn truyền thông, Tướng Bryan Fenton, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ (USSOCOM), nói về kế hoạch tái cơ cấu lực lượng Green Beret "dựa trên bài học từ lực lượng đặc nhiệm Anh ở Ukraine".

Đây dường như là phát ngôn gián tiếp nói rằng lính đặc nhiệm Anh có thể đang làm nhiệm vụ ở Ukraine, Business Insider nhận định.

Cụ thể, tướng Fenton cho biết, lực lượng đặc nhiệm Green Beret của Mỹ cần có sự thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức khi chiến sự ngày càng áp dụng nhiều công nghệ hiện đại hơn, ví dụ như một đội 12 người sẽ cần chuyên gia an ninh mạng, phi công không quân....

Ông cho biết, ý tưởng này đến từ "những bài học đã thu được từ kinh nghiệm ở Ukraine, hầu hết thông qua lực lượng đặc nhiệm của Anh".

Ông Fenton nói rằng các lính biệt kích Anh đã xin lời khuyên của các phi công của phi công không quân về các hoạt động của máy bay không người lái và cần lính hải quân "giúp họ hiểu hơn về cách điều hướng của một con tàu ở Biển Đen".

Đã có nhiều suy đoán về sự hiện diện bí mật của quân đội phương Tây ở Ukraine trong thời gian qua. Trong thời gian qua, việc các nước NATO đưa quân tới Ukraine trở thành chủ đề "nóng" sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng điều lực lượng tới hỗ trợ Kiev.

Trong một tuyên bố với Business Insider, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: "Chính sách của các chính phủ là không bình luận về hoạt động của Lực lượng đặc nhiệm Vương quốc Anh".

Lực lượng đặc nhiệm của Anh bao gồm một số đơn vị tinh nhuệ trong các lĩnh vực hàng không, hàng hải, trinh sát, hỗ trợ...

Tháng 4/2022, các chỉ huy Ukraine nói với The Times of London rằng các lực lượng đặc nhiệm của Anh dường như đã đến Ukraine để huấn luyện các tân binh Kiev về tên lửa chống tăng NLAW do Anh cung cấp.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của châu Âu nói với Financial Times vào tháng 2: "Mọi người đều biết có lực lượng đặc nhiệm của phương Tây ở Ukraine, họ chỉ chưa thừa nhận điều đó một cách chính thức".

Vào tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng việc các lực lượng phương Tây hiện diện ở Ukraine hiện là "bí mật mà ai cũng biết".

Nga trước đó đã đưa ra cảnh báo về việc phương Tây đưa quân tới Ukraine, nhấn mạnh Moscow sẽ coi đây là mục tiêu hợp pháp để tấn công.

"Việc gửi quân của họ đến lãnh thổ Ukraine sẽ khiến quốc gia của họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến và chúng tôi sẽ phải đáp trả. Và thật không may, nó sẽ diễn ra không phải trên lãnh thổ Ukraine. Sẽ có một thảm kịch toàn cầu", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm 6/5.

Hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, phương Tây có thể châm ngòi một cuộc xung đột hạt nhân nếu họ điều quân đến Ukraine.

Căng thẳng Nga - NATO leo thang ở mức cao chưa từng có kể từ khi Chiến tranh Lạnh khép lại. Trong vài tháng qua, quan chức quốc phòng các nước thành viên NATO liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột với Nga.