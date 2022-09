Trung Quốc trải qua tháng nóng kỷ lục

Một người đàn ông trùm khăn để tránh nóng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Các chuyên gia cho rằng, sóng nhiệt ở miền Nam Trung Quốc tháng 8 vừa qua có thể là một trong những đợt nắng nóng nhất trong lịch sử toàn cầu. Nhiều khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.

Mức nhiệt trung bình tháng 8 ở Trung Quốc là 22,4 độ C, tăng 1,2 độ C so với mức thông thường. Khoảng 267 trạm khí tượng trên toàn quốc đã ghi nhận mức nhiệt chạm hoặc vượt mức kỷ lục vào tháng 8.

Tháng 8 cũng là tháng khô hạn thứ 3 ở Trung Quốc với lượng mưa thấp hơn 23% so với trung bình.

"Trung bình số ngày nắng nóng cao bất thường, quá trình nhiệt độ tăng cao trong khu vực, đang tiếp tục ảnh hưởng đến đất nước", đài truyền hình CCTV dẫn thông báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết.

Nắng nóng kéo dài khiến các sông, hồ ở Trung Quốc khô cạn, ảnh hưởng đến năng suất của các nhà máy thủy điện trong khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Một số địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tạm ngừng sản xuất để ưu tiên nguồn cung điện sinh hoạt.

Ngoài ra, nắng nóng và hạn hán cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất lương thực quan trọng nhất trong năm, khiến Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Giới chức Trung Quốc đã đối phó với tình trạng này bằng việc gieo mây, tạo mưa, triển khai phun hóa chất giữ nước trên đồng ruộng để hạn chế bốc hơi.