Trung Quốc lên tiếng sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và NATO về Greenland

Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Cái gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ, và Trung Quốc phản đối việc lấy Trung Quốc làm cái cớ để theo đuổi các lợi ích riêng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói tại cuộc họp báo ngày 22/1.

Bình luận trên nhằm đáp lại các thông tin cho biết NATO và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về việc ngăn Trung Quốc và Nga thiết lập chỗ đứng tại vùng lãnh thổ ở Bắc Cực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/1 tuyên bố ông đã xây dựng được một thỏa thuận khung có thể đáp ứng các yêu cầu của ông liên quan tới Greenland.

Theo một số nguồn tin, thỏa thuận được cho là sẽ bao gồm sự tham gia của NATO vào hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm vàng cũng như quyền khai thác khoáng sản dành cho Mỹ. Đan Mạch có thể cho phép Mỹ xây dựng thêm các căn cứ quân sự tại Greenland.

Nhà Trắng cho biết chi tiết của thỏa thuận khung về Greenland mà Tổng thống Trump công bố vẫn cần được tất cả các bên liên quan hoàn thiện, và sẽ được công bố sau khi quá trình này kết thúc.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 21/1, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về cách các quốc gia NATO có thể “cùng nhau bảo đảm rằng Bắc Cực vẫn an toàn và rằng Nga và Trung Quốc không thể chen chân vào”.

Ông cũng khẳng định vấn đề chủ quyền đối với Greenland đã không được thảo luận trong cuộc gặp với ông Trump.

“Ông ấy tập trung rất nhiều vào việc chúng ta cần làm gì để bảo vệ khu vực Bắc Cực rộng lớn này, nơi đang diễn ra sự thay đổi, nơi Trung Quốc và Nga ngày càng hoạt động mạnh. Đó thực sự là trọng tâm cuộc thảo luận của chúng tôi”, lãnh đạo NATO cho biết.

Người phát ngôn NATO Alison Hart nói rằng các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ được tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh các đồng minh NATO sẽ tập trung bảo đảm an ninh Bắc Cực thông qua “nỗ lực tập thể”.

Mặc dù hoan nghênh việc Tổng thống Trump rút lại kế hoạch áp thuế các đồng minh trong khu vực, giới chức châu Âu phản ứng khá thận trọng khi chi tiết thỏa thuận khung về Greenland chưa rõ ràng.

Giới chức Đan Mạch một lần nữa nêu rõ, chủ quyền cuẩ Greenland là không thể thương lượng.

Bà Aaja Chemnitz Larsen, nghị sĩ Greenland trong Quốc hội Đan Mạch, nhấn mạnh rằng NATO không có thẩm quyền nào trong việc đàm phán liên quan quy chế chính trị hay quyền khai thác tài nguyên khoáng sản của Greenland.

Nghị sĩ Đan Mạch Sascha Faxe cũng cho rằng thỏa thuận về Greenland mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được với NATO về khuôn khổ thực chất không phải là một thỏa thuận thực sự.

“NATO không thể đem tài nguyên dưới lòng đất của Greenland, cũng như an ninh của vùng đất này ra thương lượng nếu không có sự tham gia của người dân Greenland. Greenland không phải để bán và cũng không nằm trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vì vậy, đây không phải là đàm phán thực sự".