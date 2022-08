Trung Quốc hứng đợt nắng nóng nhất 60 năm

Người dân đổ xô đến bãi biển ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc để "giải nhiệt" (Ảnh: Xinhua).

Theo Global Times (Thời báo Hoàn Cầu), Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) hôm 14/8 phát cảnh báo đỏ, cảnh báo cao nhất về thời tiết, do tình trạng nắng nóng ở các khu vực như Tân Cương, Thiểm Tây, Giang Tô.

Đây là ngày thứ 25 liên tiếp cơ quan này phát cảnh báo về đợt nắng nóng mà họ cho là kỷ lục trong vòng 60 năm qua.

Nắng nóng kéo dài gây ra tình trạng khô hạn ở nhiều địa phương ở Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hà Nam - nơi được coi là "vựa lúa" của Trung Quốc, và gây sức ép cho công tác đáp ứng nguồn cung điện.

Huyện Trúc Sơn, tỉnh Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc là nơi nắng nóng nhất với nhiệt độ vượt 44 độ C hôm 13/8. Trong khi đó, tỉnh Giang Tô cũng phát cảnh báo, nhiệt độ mặt đường ở một số khu vực của địa phương này có thể lên rất cao.

Theo tính toán của truyền thông, hơn 10 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc, trong đó có Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, đang hứng chịu đợt nắng nóng với nền nhiệt dao động từ 40-42 độ C. Một số điểm du lịch cũng phải đóng cửa do thời tiết cực đoan.

Sun Shao, một chuyên gia nghiên cứu tại Viện Khoa học Khí tượng Trung Quốc, nhận định đợt nắng nóng năm nay ở Trung Quốc là mạnh nhất kể từ khi nước này ghi nhận dữ liệu khí tượng năm 1961. So với đợt nóng kỷ lục năm 2013 kéo dài 62 ngày thì đợt nắng nóng năm nay bắt đầu sớm hơn. Theo ông, tình trạng này có thể kéo dài thêm 1 tuần nữa.