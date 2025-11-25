Trung Quốc giải cứu 3 phi hành gia trên trạm vũ trụ

Tên lửa Trường Chinh 2F mang theo tàu Thần Châu 22 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tửu Tuyền (Trung Quốc) vào trưa nay 25/11 (Ảnh: Xinhua).

Đài truyền hình quốc gia CCTV của Trung Quốc phát sóng cảnh tên lửa Trường Chinh 2F mang theo tàu Thần Châu 22 (Shenzhou-22) rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tửu Tuyền vào trưa nay 25/11.

Sứ mệnh Thần Châu 22 ban đầu được dự kiến là chuyến bay có người lái và sẽ phóng vào năm 2026.

Tuy nhiên, việc phóng đã được đẩy lên sớm sau khi mảnh vỡ không gian làm hư hại tàu Thần Châu 20 đang ghép nối với trạm Thiên Cung, khiến con tàu này không còn an toàn để đưa người trở về Trái đất.

Sự cố đó đã phá vỡ kế hoạch thay đổi ê kíp trên trạm vũ trụ có người ở thường trực của Trung Quốc vào tháng 11.

Không thể quay về bằng Thần Châu 20, 3 phi hành gia khác làm nhiệm vụ ở trạm vào tháng 4 cho nhiệm vụ kéo dài 6 tháng, buộc phải sử dụng con tàu Thần Châu 21 để trở lại Trái đất.

Điều này khiến 3 phi hành gia đang có mặt trên Thiên Cung không còn tàu vũ trụ đủ tiêu chuẩn để đưa họ trở về trong trường hợp khẩn cấp. Tàu Thần Châu 22 không người lái sẽ lấp vào khoảng trống đó.

Giới chức Trung Quốc cho biết, tổ bay trên trạm hiện vẫn làm việc bình thường.

Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ USD vào lĩnh vực không gian trong nhiều thập niên qua nhằm bắt kịp năng lực của Mỹ, Nga và châu Âu.