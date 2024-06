Tổng thống Zelensky: Nga muốn xóa Ukraine khỏi bản đồ chính trị thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 2/6 (Ảnh: Reuters).

"Vào những năm 1990, Ukraine đã phải gánh chịu một trong những sự lừa dối lớn nhất trong lịch sử hiện đại khi sự đảm bảo an ninh từ các cường quốc hạt nhân để đổi lấy kho vũ khí hạt nhân đặt tại Ukraine, không chuyển thành an ninh thực sự. Ngày này, đúng 28 năm trước, khi Ukraine bàn giao đầu đạn hạt nhân cuối cùng cho Nga, theo một thỏa thuận quốc tế đa phương. Và chính Nga đã cố gắng xóa Ukraine khỏi bản đồ chính trị thế giới", Tổng thống Zelensky phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh tại Singapore, hôm 2/6.

Theo ông Zelensky, vào những năm 2000, Ukraine phải đối mặt với những "hành vi xâm phạm rõ ràng đầu tiên của Nga đối với lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, cho thấy rằng không có yếu tố nào trong cấu trúc an ninh thế giới có khả năng kiềm chế Nga và buộc nước này phải tuân thủ các nguyên tắc và mục đích của Hiến chương Liên hợp quốc".

"Vào giữa những năm 2010, Nga đã mang chiến tranh đến đất nước của chúng tôi, một cuộc chiến mà người Ukraine chúng tôi không bao giờ muốn, không kích động, và nó đã mở rộng thành cuộc chiến nguy hiểm nhất mà châu Âu từng trải qua kể từ Thế chiến hai", ông Zelensky cáo buộc Nga.

Đề cập tới hội nghị hòa bình về Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ trong tháng này, ông Zelensky cho biết hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội nghị.

"Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, chúng tôi sẽ giải quyết ba điểm của Công thức hòa bình gồm an ninh hạt nhân, an ninh lương thực và thả tù nhân chiến tranh. Sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình, khi đa số các nước đồng ý về những nhận thức và bước đi chung, các bên liên quan sẽ chuyển điều này cho Nga, hướng tới một kết quả tương tự Sáng kiến Ngũ cốc. Nếu những điều cơ bản này được thực hiện thì các điểm khác của công thức hòa bình cũng sẽ có tác dụng", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông rất thất vọng vì một số nhà lãnh đạo thế giới vẫn chưa xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Ngoài ra, ông cũng cho rằng hiện có những nỗ lực nhằm phá vỡ hội nghị.

Tổng thống Ukraine kêu gọi các quốc gia châu Á cũng tham gia hội nghị.

"Ukraine đề xuất hòa bình thông qua ngoại giao, một hình thức toàn diện và công bằng, Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu. Và tôi mời khu vực của các bạn, các nhà lãnh đạo và các quốc gia của các bạn tham gia. Để người dân của các bạn tham gia vào các vấn đề toàn cầu này và bằng cách đoàn kết chống lại một cuộc chiến tranh, chúng tôi tạo ra cho thế giới một trải nghiệm thực sự, trải nghiệm vượt qua bất kỳ cuộc chiến tranh nào và trải nghiệm về việc ngoại giao thực sự hiệu quả", ông Zelensky nhấn mạnh.

Thụy Sĩ đầu tháng này xác nhận đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine vào ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock. Tuy nhiên, Nga không được mời tham dự.

Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình.

Sự kiện được tổ chức theo đề nghị của Kiev và xoay quanh thảo luận "công thức hòa bình" của Ukraine. Công thức hòa bình được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Đây là một bản đề xuất gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu như Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Về phía Nga, giới chức nước này tuyên bố, bất cứ đàm phán nào về hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Trung Quốc có thể sắp xếp một hội nghị hòa bình trong đó có Nga và Ukraine.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31/5 cho biết, Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine vì hội nghị này không đáp ứng được kỳ vọng của Bắc Kinh.