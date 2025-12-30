Tổng thống Ukraine: Xung đột có thể kết thúc vào năm 2026

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được công bố vào ngày 30/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc chiến Nga - Ukraine có thể kết thúc vào năm 2026, khi quy mô quân đội Nga lần đầu tiên ngừng tăng.

Theo ông Zelensky, trong những năm trước, Nga huy động khoảng 43.000 quân mỗi tháng thông qua hình thức ký hợp đồng, nhưng đến năm 2025, tình hình đã thay đổi. Lần đầu tiên, số lượng tân binh gia nhập quân đội Nga bằng với số thương vong, khiến quy mô tổng thể của lực lượng Nga không còn tăng lên.

“Từ năm nay, lần đầu tiên số người được huy động và số thương vong là như nhau. Vì vậy trong năm nay, năm 2025, đây là lần đầu tiên quy mô quân đội của họ ngừng tăng. Do đó, chúng tôi cho rằng đến năm 2026, chúng ta sẽ chấm dứt được chiến tranh. Nếu không, Tổng thống (Nga Vladimir) Putin sẽ quyết định huy động quân”, ông Zelensky nhận định.

Tổng thống Zelensky hồi tháng 5 cho biết, Nga huy động khoảng 40.000-45.000 quân mỗi tháng, trong khi Ukraine huy động khoảng 25.000-27.000 quân.

Vào thời điểm đó, Ukraine ước tính Nga đã phải chịu gần 1 triệu thương vong sau hơn 3 năm xung đột. Tuy nhiên, Nga có thể bù đắp tổn thất bằng những binh sĩ hợp đồng mới.

Cuối năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô Lực lượng vũ trang Nga lên khoảng 2,4 triệu người, bao gồm 1,5 triệu quân nhân.

Nga cũng đặt mục tiêu yêu cầu 160.000 nam giới tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong năm nay, đánh dấu chiến dịch bắt buộc nhập ngũ lớn nhất trong 14 năm qua.

Nga tiến hành nghĩa vụ quân sự hai lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu, yêu cầu những nam giới đủ điều kiện phải phục vụ trong một năm.

Sau cuộc tổng động viên vào tháng 9/2022, Nga tránh được một cuộc tuyển quân quy mô lớn khác, thay vào đó sử dụng các phương pháp thay thế để tăng cường quân số.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, tháng 2/2026 sẽ mở ra một “cánh cửa” để đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ông mô tả đây là giai đoạn thuận lợi nhất để cả Ukraine và Nga có thể đạt được những tiến triển thực chất.

“Các tính toán cho thấy đây là giai đoạn thuận lợi nhất để cả Nga và Ukraine có thể đạt được điều gì đó. Điều này liên quan đến hoạt động quân sự, mùa sưởi ấm và nhiều yếu tố khác. Có rất nhiều biến số. Tôi chỉ đưa ra kết luận”, ông Budanov nói.

Gần đây, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng đưa ra những dự báo tương tự, cho rằng việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine và bảo đảm một nền hòa bình bền vững có thể đạt được trong vòng 90 ngày tới. Điều này đặt ra khung thời gian tiềm năng cho thỏa thuận hòa bình từ tháng 1 đến tháng 3/2026, phù hợp với các dự báo của ông Budanov.

Jamie Dettmer, nhà bình luận chính sách đối ngoại của trang tin Politico, cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc vào năm 2026 với những điều khoản bất lợi cho Kiev.

Dự đoán của ông Dettmer được đưa ra sau khi các nước EU không đạt được thỏa thuận sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để cấp cho Ukraine.

Theo nhà bình luận của Politico, động thái này khiến Kiev mất đi nguồn tài trợ được đảm bảo trong 2 năm tới. Ông Dettmer nghi ngờ khoản vay 90 tỷ euro mà EU đã nhất trí sẽ không đủ để giúp Ukraine duy trì khả năng thanh toán.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tại vị ở Nhà Trắng vào năm 2026-2027. Vì vậy, ông Dettmer nhận định sẽ "không có lý do gì để trông chờ Washington cấp thêm tiền mặt".

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 29/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga hiện gần như đã hoàn tất. Theo ông Zelensky, chỉ còn một số vấn đề chưa được thống nhất, bao gồm vấn đề lãnh thổ.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine. Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này.