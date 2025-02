Tổng thống Trump: Ukraine sẽ không gia nhập NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo hôm 27/2 (Ảnh: Reuters).

"Tôi có thể rất tử tế và nói rằng: "Được thôi, chúng ta sẽ làm việc để đạt được điều đó". Nhưng hãy chờ xem, điều đó sẽ không xảy ra", Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh khi được hỏi về khả năng Ukraine gia nhập NATO trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng hôm 27/2.

Ông Trump cho rằng, nỗ lực của phương Tây nhằm kết nạp Ukraine vào NATO là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột với Nga.

"Đó là một trong những lý do chính khiến cuộc chiến này bắt đầu", ông nhấn mạnh.

Trước đó, khi được hỏi về "những nhượng bộ" nào có thể được đưa ra trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine, ông Trump trả lời: "Họ quên câu chuyện NATO đi. Có lẽ đó là lý do khiến mọi chuyện bắt đầu".

Trước đó, ông Trump từng nhận định, việc Ukraine theo đuổi gia nhập NATO là lý do cốt lõi buộc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đầu tháng này, ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đều nêu rõ quan điểm, khả năng Ukraine gia nhập NATO và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ là "phi thực tế".

Tổng thống Trump cho biết Ukraine không thể gia nhập NATO vì Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Ông Trump cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden vì đã "kích động" Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo ông Trump, việc chính quyền Biden "bật đèn xanh" cho Ukraine vào NATO đã dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

"Bởi vì ông Biden đã nói rằng Ukraine có thể gia nhập NATO. Ông ấy đáng lẽ không nên nói như vậy. Ngay khi ông ấy nói như vậy, Nga đã tuyên bố một cuộc chiến nổ ra ngay bây giờ", ông Trump cho biết, đồng thời khẳng định "cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống".

Moscow đã kiên quyết phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, gọi đây là lý do chính dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra với Kiev. Điện Kremlin coi việc mở rộng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine phải giữ lập trường trung lập như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Việc chính quyền Trump sẵn sàng xem xét một số yêu cầu của Nga, bao gồm cả việc ngăn Ukraine gia nhập NATO, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Kiev vẫn kiên định với mong muốn gia nhập NATO. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tư cách thành viên là mục tiêu an ninh quan trọng và là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán với Moscow.

Mặc dù NATO tuyên bố vào năm ngoái rằng Ukraine đang trên con đường "không thể đảo ngược" để trở thành thành viên của khối, nhưng không có mốc thời gian nào được đưa ra.

Các thành viên NATO đã ủng hộ Ukraine về mặt chính trị và quân sự, nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng Kiev phải đáp ứng một số điều kiện trước khi gia nhập khối, bao gồm việc chấm dứt xung đột với Nga.