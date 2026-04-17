Tổng thống Trump sẵn sàng nhượng bộ, xung đột Mỹ - Iran sắp chấm dứt?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Politico dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẵn sàng đưa ra thêm các nhượng bộ để đạt được thỏa thuận với Iran.

Theo Politico, tuyên bố của Tổng thống Trump về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Li Băng cho thấy “ông rất muốn” chấm dứt xung đột với Iran.

Politico lưu ý rằng nhà lãnh đạo Mỹ gần đây từng tuyên bố việc chấm dứt giao tranh ở Li Băng không nằm trong các điều kiện của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Ông gọi cuộc xung đột giữa Israel và Li Băng là “cuộc đụng độ riêng rẽ”.

Tuy nhiên, ông Trump ngày 16/4 đã đưa ra thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Hezbollah sau khi Washington nỗ lực đóng vai trò trung gian.

Poltico chỉ ra rằng “bằng cách hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dừng chiến dịch tấn công khốc liệt (nhằm vào Li Băng), ông Trump đã loại bỏ một yếu tố có thể phá vỡ thỏa thuận đối với Iran”.

“Tôi nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận nhiều nhượng bộ hơn vì ông ấy rất muốn cuộc xung đột này kết thúc”, Politico dẫn lời một quan chức cấp cao Vùng Vịnh cho biết.

Theo Politico, do các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran tại Pakistan không đạt được đột phá, ông Trump “có thể sẵn sàng hơn trong việc đáp ứng ít nhất một số yêu cầu của Tehran”.

Reuters dẫn lời một quan chức an ninh Pakistan cho biết Mỹ và Iran có thể sớm ký một thỏa thuận, khi hai bên đã đồng ý về nguyên tắc cho thỏa thuận này.

Theo nguồn tin, hai bên đã đạt được tiến triển trong các hoạt động ngoại giao hậu trường và một cuộc gặp sắp tới giữa Mỹ và Iran có thể dẫn tới việc ký kết thỏa thuận.

Nguồn tin cho biết, trước tiên, hai bên dự kiến sẽ ký một bản ghi nhớ, sau đó là một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Hai bên đã đồng ý về nguyên tắc, trong khi các “chi tiết kỹ thuật” sẽ được phối hợp sau, theo Reuters.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir, quan chức tham gia các cuộc đàm phán tại Tehran từ giữa tuần này và đạt được đột phá trong một số “vấn đề gai góc”, đang đóng vai trò then chốt với tư cách là bên trung gian.

Trao đổi với các phóng viên vào ngày 16/4, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang tiến “rất gần” đến một thỏa thuận hòa bình với Iran sau 6 tuần xung đột và ông có thể đến Pakistan để ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Iran.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và Iran không cần gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, dự kiến ​​hết hạn vào ngày 21/4, thay vào đó hai bên sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

“Iran muốn đạt được một thỏa thuận và chúng tôi đang làm việc rất tốt với họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Tại sự kiện ở Las Vegas ngày 16/4, Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran đang diễn ra “rất suôn sẻ” và “sắp kết thúc”. Ông khẳng định Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran.

Trong khi đó, các quan chức Iran cho rằng "những yêu cầu thái quá" của Mỹ là nguyên nhân khiến đàm phán đổ vỡ, trong đó quyền làm giàu uranium của Iran và việc đi lại qua eo biển Hormuz được mô tả là 2 trong số những rào cản chính.