Tổng thống Trump nêu thời điểm có thể ký thỏa thuận với Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần đang được thực thi.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News (Anh) được công bố ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng ký kết một thỏa thuận với Iran trước cuối tháng 4.

"Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều khả năng xảy ra. Họ (Iran) đang bị đánh bại khá nặng nề. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra", ông Trump nói với truyền thông Anh khi được hỏi liệu một thỏa thuận với Iran có thể được ký kết trước khi Vua Charles III đến thăm Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến ​​vào ngày 27/4 hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business, ông Trump cũng tuyên bố cuộc xung đột Mỹ - Iran gần đi đến hồi kết khi giao tranh giảm bớt trong giai đoạn ngừng bắn.

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến này sắp kết thúc. Tôi cho rằng nó tiến rất gần đến hồi kết", Tổng thống Trump cho biết.

Mặc dù Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến Iran đang gần đi đến hồi kết, nhưng ông cũng thừa nhận Mỹ vẫn chưa “xong việc”.

“Nếu tôi rút quân ngay lúc này, họ sẽ mất 20 năm để tái thiết đất nước. Và chúng tôi vẫn chưa xong việc” ông nói.

“Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng họ rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói thêm.

Trong cuộc họp báo ngày 15/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết Mỹ “cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận” với Iran. Bà đánh giá các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian là "hiệu quả và đang tiếp diễn".

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, các cuộc đàm phán trực tiếp khác vẫn chưa được xác nhận nhưng có khả năng sẽ diễn ra tại Pakistan.

Tuy vậy, bà Leavitt phủ nhận các thông tin cho rằng Mỹ đã chính thức yêu cầu gia hạn thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần mà hai bên đã đạt được vào ngày 8/4.

Quân đội Pakistan xác nhận Thống soái Asim Munir đã đến Tehran. Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng ông Munir, quan chức đã làm trung gian hòa giải vòng đàm phán trước đó giữa Mỹ và Iran, sẽ tìm cách “thu hẹp khoảng cách” giữa hai bên.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đăng tải trên mạng xã hội lời chào mừng ông Munir, đồng thời cho biết Iran cam kết “thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Trở về từ Pakistan sau cuộc đàm phán với Iran vào cuối tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông “lạc quan” về tình hình hiện tại. Ông tin rằng các nhà đàm phán Iran “muốn đạt được một thỏa thuận” với Mỹ, bất chấp hàng thập niên “mất lòng tin” giữa hai nước.

Ông Vance nhấn mạnh kỳ vọng của Tổng thống Trump về một "thỏa thuận lớn" với Iran, thay vì chỉ đạt được một “thỏa thuận nhỏ”.

“Lý do khiến thỏa thuận (với Iran) vẫn chưa được hoàn tất là vì Tổng thống thực sự muốn đạt được một thỏa thuận trong đó Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, Iran không tài trợ lực lượng vũ trang, nhưng đồng thời người dân Iran có thể phát triển thịnh vượng và tham gia vào nền kinh tế thế giới. Và đó là sự trao đổi mà ông ấy đang đề nghị”, ông Vance nói thêm.

Ông Vance khẳng định “sẽ tiếp tục đàm phán” và cố gắng để đạt được mục tiêu trên.

Một số nguồn tin tiết lộ, Tổng thống Trump đã giao cho các cố vấn hàng đầu của mình nhiệm vụ tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột Iran. Ông Trump tin tưởng rằng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Các kênh truyền thông đưa tin, cuộc đàm phán hòa bình giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến ​được nối lại trong những ngày tới, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần vẫn còn hiệu lực.