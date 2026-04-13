Tổng thống Trump lệnh phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran

Tàu đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

“Mỹ sẽ phong tỏa các tàu ra vào các cảng của Iran vào 10h sáng ngày 13/4”, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/4.

Trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên, Tổng thống Trump cho biết lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz nhằm cắt đứt nguồn cung dầu của Iran.

“Vào lúc 10h sáng mai, lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực. Các quốc gia khác đang nỗ lực để Iran không thể bán dầu. Và điều đó sẽ rất hiệu quả”, ông Trump nói hôm 12/4.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng thông báo sẽ bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa eo biển Hormuz kể từ sáng 13/4.

“Lực lượng CENTCOM sẽ bắt đầu triển khai lệnh phong tỏa đối với tất cả các phương tiện giao thông đường biển đi vào và đi ra khỏi các cảng của Iran vào lúc 10h sáng 13/4 theo tuyên bố của Tổng thống”, CENTCOM cho biết.

Thông báo của CENTCOM nêu rõ lệnh phong tỏa “sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu của tất cả các quốc gia khi đi vào hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên vịnh Ả rập và vịnh Oman”.

“Lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz để đi đến hoặc đi từ các cảng không thuộc sở hữu của Iran”, CENTCOM cho biết thêm.

Sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Pakistan vào cuối tuần qua bị đổ vỡ, Tổng thống Trump tuyên bố ông có kế hoạch bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz nhằm nỗ lực giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược từ Iran.

Tổng thống Trump khẳng định, “đến một thời điểm nào đó”, eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền, dựa trên nguyên tắc “tất cả đều được phép vào, tất cả đều được phép ra”.

Ông Trump cáo buộc Iran “không cho phép” tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz khi rải thủy lôi tại khu vực này.

“Tôi cũng đã chỉ thị Hải quân của chúng ta truy tìm và chặn bắt mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran. Không ai phải trả mức phí bất hợp pháp để được đi lại an toàn trên biển”, ông Trump cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, “bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng ta hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, đều sẽ bị hủy diệt”.

Tư lệnh Hải quân Iran đã bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, khẳng định Tehran đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của lực lượng Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng an ninh Iran đã kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải ở eo biển Hormuz, cảnh báo đối phương sẽ bị mắc kẹt trong “vòng xoáy chết người” nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào.

Theo Lloyd’s List, giao thông qua eo biển Hormuz một lần nữa bị đình trệ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa hải quân. Các tàu vốn đang di chuyển với tốc độ chậm lại đã dừng hẳn và một số quay trở lại.

Một quan chức quân sự cấp cao của NATO nói với CBS News rằng Anh đang dẫn đầu kế hoạch thành lập một liên minh hơn 40 quốc gia nhằm mở lại eo biển Hormuz và bảo vệ “quyền tự do hàng hải”, ngay cả khi London trước đó đã khẳng định không tham gia lệnh phong tỏa của Tổng thống Trump đối với các tàu vận tải liên quan đến Iran.