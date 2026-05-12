Tổng thống Trump lên dây cót nối lại chiến dịch tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, và một số phụ tá của nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang nghiêm túc xem xét việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trong những tuần gần đây.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, cũng như sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Iran khiến họ không thể đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Phản hồi mới nhất từ ​​Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, mà ông Trump cho là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đã khiến một số quan chức đặt câu hỏi liệu Tehran có sẵn sàng duy trì một lập trường đàm phán nghiêm túc hay không.

Các nguồn tin tiết lộ, nhiều phe nhóm trong chính quyền Mỹ đang đề xuất các hướng đi khác nhau trong việc giải quyết vấn đề Iran.

Một số quan chức, bao gồm các quan chức Lầu Năm Góc, đã ủng hộ cách tiếp cận quyết liệt hơn nhằm gây áp lực buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán - bao gồm cả các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm làm suy yếu hơn nữa vị thế của Tehran. Trong khi đó, những quan chức khác vẫn thúc đẩy cơ hội đàm phán ngoại giao.

Nhiều quan chức trong đội ngũ của Tổng thống Trump muốn bên trung gian hòa giải Pakistan phải đóng vai trò trực tiếp hơn trong các cuộc trao đổi với Iran.

Một số quan chức của chính quyền Tổng thống Trump từ lâu đã đặt câu hỏi liệu Pakistan có đang tích cực truyền đạt sự không hài lòng của ông Trump về tình trạng đàm phán hiện nay hay không.

Một số quan chức tin rằng Pakistan thường chia sẻ với Mỹ một phiên bản tích cực hơn về lập trường của Iran so với thực tế.

Một quan chức khu vực cho biết, đã có nỗ lực mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực và từ Pakistan để truyền đạt với Iran rằng, Tổng thống Trump đang thất vọng và đây là cơ hội cuối cùng để họ nghiêm túc tham gia vào tiến trình ngoại giao, nhưng dường như Iran không lắng nghe thông điệp này.

Tổng thống Trump đã gặp lại nhóm an ninh quốc gia tại Nhà Trắng hôm 11/5 để thảo luận về các lựa chọn tiếp theo với Iran. Các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết, một quyết định quan trọng về hành động tiếp theo của Mỹ khó có thể được đưa ra trước khi ông Trump khởi hành đến Trung Quốc vào chiều 12/5.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 11/5, Tổng thống Trump cho biết tuy lệnh ngừng bắn với Iran đang có hiệu lực, nhưng ông nhận định nó “yếu ớt một cách không thể tin nổi”.

Ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng đối với tình trạng của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Iran. Ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng các nhà lãnh đạo Iran thường "thay đổi ý định" ngay khi các bên có vẻ như đã đạt được các điểm đồng thuận.

Ông cho biết thêm, khi các bên dường như sắp "chốt được thỏa thuận, ngay ngày hôm sau Iran lại gửi một văn bản mà phải mất tới 5 ngày mới đến nơi, trong khi đáng lẽ nó phải có mặt ở đó trong vòng 20 phút”.

Theo Tổng thống Trump, ông đang cân nhắc khôi phục hoạt động hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt ra khỏi eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa, sau khi đã đình chỉ hoạt động này vào tuần trước. Ông Trump nhấn mạnh, nếu ông quyết định tái khởi động “chiến dịch Tự do”, thì đó sẽ “chỉ là một phần” của một hoạt động quân sự lớn hơn.

Trước đó, các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 7/4 để mở đường cho đàm phán. Mặc dù vậy, Mỹ tiếp tục gây sức ép kinh tế với Iran bằng cách duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này.

Theo một số nguồn tin, bất kỳ quyết định tái khởi động cuộc chiến nào nhằm vào Iran cuối cùng đều phụ thuộc vào Tổng thống Trump