Tổng thống Trump khoe về "đế chế UAV" trên nóc phòng khiêu vũ Nhà Trắng

Tổng thống Trump đứng trước công trường thi công phòng khiêu vũ (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên trước công trường xây dựng hôm 19/5, ông Trump nói: “Trên mái nhà, chúng tôi sẽ có đế chế UAV vĩ đại nhất mà các bạn từng thấy".

“Toàn bộ mái nhà được thiết kế cho mục đích quân sự. Nó không chỉ chống UAV, nếu UAV đâm vào thì nó sẽ bật ra, hoàn toàn không có tác động gì, mà còn được thiết kế như một cơ sở UAV để bảo vệ toàn bộ Washington", ông tuyên bố.

Ông Trump cho biết chiều cao của tòa nhà mới cho phép có “tầm quan sát rất rõ mọi thứ trên khắp Washington”, đồng thời nơi này cũng sẽ được các tay súng bắn tỉa có nhiệm vụ bảo vệ, sử dụng.

Ngoài ra, tòa nhà mới rộng khoảng 8.361m² này còn có các mục đích quân sự khác như bệnh viện quân sự và cơ sở nghiên cứu, ông nói.

“Phòng khiêu vũ thực sự là một lá chắn, bảo vệ mọi thứ được xây dựng ở đây”, ông nói.

Phòng khiêu vũ mới là một trong những dấu ấn lớn mà ông Trump muốn để lại tại Washington. Ông đã cho phá bỏ khu Cánh Đông lịch sử của Nhà Trắng vào năm 2025 để nhường chỗ cho công trình mới, nơi sẽ tổ chức các bữa tiệc và sự kiện lớn vốn trước đây phải dựng lều trên bãi cỏ Nhà Trắng.

Hôm 19/5, ông Trump mô tả phòng khiêu vũ này là một “món quà” do chính ông chi trả. Trên thực tế, dự án được tài trợ bằng các khoản quyên góp từ các tập đoàn lớn, quỹ và các cá nhân giàu có. Dự án được dự kiến tiêu tốn khoảng 400 triệu USD.

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện cũng đã tìm cách bảo đảm khoản ngân sách công 1 tỷ USD cho các “hệ thống an ninh trên mặt đất và dưới lòng đất”.

Giữa tiếng máy móc và công trường xây dựng ồn ào, ông Trump lập luận rằng Quốc hội Mỹ nên cấp 1 tỷ USD để chi trả cho các hạng mục an ninh tăng cường của tòa nhà.

Đảng Dân chủ cùng một số nghị sĩ Cộng hòa đang phản đối đề xuất này, cho rằng nó quá xa xỉ trong bối cảnh người Mỹ phải đối mặt với giá xăng tăng và các hệ lụy khác từ xung đột ở Trung Đông.

Ông Trump cho rằng phòng khiêu vũ là cần thiết cho các sự kiện lớn có tới 1.000 người tham dự, vượt xa sức chứa của các không gian tiếp khách hiện tại ở Nhà Trắng.

Ông Trump mô tả các tính năng an ninh của công trình, gọi đây là một cấu trúc kiểu boongke với mái gia cố có khả năng chịu được một cuộc tấn công trực diện.

Ông cho biết hàng rào titan mới được lắp đặt quanh phòng khiêu vũ cứng tới mức “xe ủi cũng không thể húc đổ”. Mái nhà, theo ông, sẽ được làm bằng “thép không thể xuyên thủng”.

Bên dưới phòng khiêu vũ sẽ là một tổ hợp kéo dài sâu 6 tầng dưới lòng đất, trong đó 2 tầng đã được xây dựng. Ông Trump cũng cho biết các cửa sổ của phòng khiêu vũ sẽ dày khoảng 10cm và được làm từ một loại kính đặc biệt.

“Bạn có thể nhìn xuyên qua nó như thể nó không tồn tại”, ông nói.