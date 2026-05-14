Thực đơn quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Trump

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung bắt tay nhau tại quốc yến (Ảnh: AFP).

Sườn bò giòn, vịt quay và tiramisu nằm trong thực đơn quốc yến hôm 14/5, nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiêu đãi Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh. Theo giới quan sát, các đầu bếp Trung Quốc đã cố gắng chế biến phù hợp với khẩu vị ẩm thực của ông Trump nhưng vẫn sử dụng nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn truyền thống.

Các đặc sản của Trung Quốc gồm vịt quay Bắc Kinh được chế biến công phu đến từng chi tiết và món mì đậm đà với sốt tương đậu nành phủ lên trên. Mặt khác, ông Trump lại thích các món ăn kiểu Mỹ quen thuộc như hamburger, bít tết chín kỹ, khoai tây chiên và salad Caesar.

Thực đơn trong quốc yến bao gồm sự kết hợp giữa món Trung Quốc và quốc tế: tôm hùm trong súp cà chua, rau theo mùa hầm, cá hồi nấu chậm với sốt mù tạt, bánh bao thịt heo áp chảo và món được mô tả là “bánh ngọt hình vỏ ốc”. Tráng miệng gồm tiramisu, trái cây và kem.

Khu vực ngồi của Tổng thống Trump tại quốc yến (Ảnh: Reuters).

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh biểu tượng của ẩm thực trong các sự kiện chính thức mang tính dấu mốc cũng như khi đón tiếp các vị khách quốc tế cấp cao. Một trường phái ẩm thực nổi tiếng mà Trung Quốc hay áp dụng là: ẩm thực Hoài Dương. Đây là vùng quanh Thượng Hải, nổi tiếng với các món ăn mang hương vị thanh nhẹ, tinh tế, kỹ thuật dao điêu luyện và nguyên liệu theo mùa.

“Một trong những điểm mạnh then chốt của ẩm thực Hoài Dương là tính phổ quát rộng rãi. Hương vị của nó được đa số mọi người chấp nhận và dễ tiếp cận, bao gồm cả khách quốc tế”, ông Shi Qiang, bếp trưởng điều hành của nhà hàng ẩm thực Hoài Dương cao cấp Gui Hua Lou tại Thượng Hải, cho biết.

“Xét về triết lý tổng thể của ẩm thực Hoài Dương, quốc yến không xoay quanh nguyên liệu xa xỉ, cũng không phụ thuộc vào những món đắt đỏ; sự phô trương chưa bao giờ là trọng tâm", ông giải thích.

Ẩm thực này sử dụng nhiều nguyên liệu bản địa vùng lưu vực sông Dương Tử như cá nước ngọt, lươn và măng tre, đồng thời nêm nếm tối giản để làm nổi bật độ tươi của nguyên liệu.

Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 của ông Trump, Tổng thống Mỹ từng được phục vụ các món kiểu Hoài Dương như rau om nước dùng và bò hầm cà chua, cách nấu theo sở thích ăn bò chín kỹ của ông.

Những khoảnh khắc gây chú ý của phái đoàn Mỹ

Trong ngày 14/5, phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã có hàng loạt hoạt động tiếp xúc, trao đổi, với tâm điểm là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập.

Các thành viên trong phái đoàn Mỹ đã có những khoảnh khắc gây chú ý khi tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc.

Trước khi cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu vào sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dường như tỏ ra bất ngờ khi được chiêm ngưỡng không gian bên trong Đại lễ đường Nhân dân.

Khoảnh khắc do camera ghi lại cho thấy Ngoại trưởng Rubio đã ngước nhìn lên trần nhà, chỉ tay và dường như ngạc nhiên trước một công trình lớn của Trung Quốc trong khi đang trò chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Ngoại trưởng Mỹ quan sát không gian Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc (Nguồn: RT)

Đoạn video đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhiều người đã chú ý đến phản ứng của nhà ngoại giao Mỹ khi đến thăm Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc.

Đại lễ đường Nhân dân được thiết kế với sự tỉ mỉ và khéo léo khi được xây dựng vào thập niên 1950. Tòa nhà nổi tiếng với những chiếc đèn chùm pha lê lớn, được bao quanh bởi các tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao mạ vàng theo phong cách truyền thống Trung Quốc. Trần nhà nhiều màu sắc được bố trí theo hình bàn cờ và toàn bộ sảnh đường được bài trí rực rỡ sắc vàng và lộng lẫy.

Một video khác được lan truyền trên mạng xã hội cũng gây chú ý khi ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của tỷ phú công nghệ Elon Musk trong chuyến thăm Trung Quốc.

Ông Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, là một thành viên trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Trump.

Video cho thấy ông Musk đứng cùng các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp khác của phái đoàn Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Khi họ trò chuyện, đứng thành hàng ngang, ông Musk giơ điện thoại lên và chậm rãi xoay tròn, ghi lại khung cảnh trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Khoảnh khắc gây chú ý của tỷ phú Elon Musk khi thăm Trung Quốc (Nguồn: RT)

Nhiều người tỏ ra thích thú với sự thoải mái của tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới và chiều cao nổi bật của ông. “Đúng với tính cách của mình, ông Musk vui vẻ tạo dáng chụp ảnh như một trẻ nhỏ, trong khi những người xung quanh ông ăn mặc trang trọng và toát lên vẻ quyền lực”, một người dùng mạng xã hội X bình luận.