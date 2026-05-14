Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào 10h ngày 14/5 (giờ địa phương).

Tiếp đó, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đón tiếp Tổng thống Trump tại Đại lễ đường Nhân dân.

Sau nghi lễ đón tiếp, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm song phương.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến tham dự một số chương trình văn hóa, bao gồm chuyến thăm tới Điện Kỳ Niên, trong khuôn viên Thiên Đàn tại Bắc Kinh.

Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng trao đổi trong khuôn viên Điện Kỳ Niên khi cả hai bên đều hy vọng "thu hoạch" kết quả từ một hội nghị thượng đỉnh.

Đối với ông Tập, việc tiếp đón ông Trump tại đó mang đến một thông điệp về sự trường tồn và chiều sâu văn minh của Trung Quốc. Đối với ông Trump, bối cảnh này mang một ý nghĩa thực tế hơn: nông nghiệp sẽ nằm cao trong danh sách ưu tiên của ông, khi các nông dân Mỹ đang mong đợi Trung Quốc đặt mua những lô hàng lớn thịt lợn, đậu nành, các nông sản khác.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào cuối ngày hôm nay.

Trước đó, chuyên cơ Không Lực Một chở Tổng thống Trump cùng phái đoàn tháp tùng đã đến sân bay ở Bắc Kinh vào tối 13/5, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Trump sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13/5 đến ngày 15/5.

Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Lần gần đây nhất ông Trump và ông Tập gặp nhau là vào tháng 10 năm ngoái bên lề hội nghị quốc tế tại Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về một thỏa thuận thương mại.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là sẽ thảo luận về các vấn đề Iran, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân khi họ cân nhắc việc gia hạn một thỏa thuận khoáng sản quan trọng.

Lãnh đạo của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng trong bối cảnh họ cố gắng ổn định các mối quan hệ đang bị căng thẳng bởi thương mại, cuộc chiến Mỹ - Iran cùng các lĩnh vực bất đồng khác.

Các quan chức cho biết Mỹ và Trung Quốc được cho là sẽ đồng ý thành lập các diễn đàn để thúc đẩy thương mại và đầu tư lẫn nhau, trong khi Trung Quốc dự kiến sẽ công bố các đơn mua hàng liên quan đến máy bay Boeing, nông nghiệp và năng lượng của Mỹ.

Theo các quan chức, 2 nước cũng sẽ thảo luận về việc kéo dài thời gian đình chiến trong cuộc chiến thương mại vốn cho phép các khoáng sản đất hiếm được lưu thông từ Trung Quốc sang Mỹ, mặc dù vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận đó có được gia hạn trong tuần này hay không.