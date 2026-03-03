Nhà Trắng giải thích về vết ban đỏ trên cổ của Tổng thống Mỹ

Vết phát ban đỏ trên cổ Tổng thống Trump (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Mỹ Donald Trump được nhìn thấy có vết phát ban ở bên phải cổ khi ông có mặt tại lễ trao Huân chương Danh dự hôm 2/3, làm dấy lên câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông.

Trong một tuyên bố, bác sĩ riêng của ông Trump cho biết vết ban là do loại kem mà Tổng thống đang sử dụng như một “biện pháp điều trị da phòng ngừa”.

“Tổng thống Trump đang sử dụng một loại kem rất phổ biến ở phía bên phải cổ, đây là một biện pháp điều trị da mang tính phòng ngừa. Tổng thống đã sử dụng phương pháp điều trị này được một tuần, và tình trạng đỏ da dự kiến sẽ kéo dài vài tuần", bác sĩ Sean Barbabella cho biết trong tuyên bố.

Tuyên bố không nêu rõ đó là loại kem gì hoặc vì sao ông Trump cần điều trị da.

Những câu hỏi về sức khỏe của ông Trump xuất hiện trong những tháng gần đây, sau khi Tổng thống từng xuất hiện với các vết bầm trên tay.

“Ông Trump có vết bầm trên tay vì ông ấy làm việc liên tục và bắt tay cả ngày, mỗi ngày”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích khi đó.

Vào tháng 7 năm ngoái, Nhà Trắng thông báo rằng ông Trump được chẩn đoán mắc suy tĩnh mạch mạn tính sau khi ông nhận thấy chân bị sưng.

“Tổng thống đã trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện, bao gồm các xét nghiệm chẩn đoán mạch máu. Siêu âm Doppler tĩnh mạch hai chi dưới được thực hiện và cho thấy tình trạng suy tĩnh mạch mạn tính, một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi”, một bản ghi nhớ của Nhà Trắng khi đó cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn tháng 1 với Wall Street Journal, ông Trump nói đang dùng “nhiều aspirin hơn” so với khuyến nghị của bác sĩ, nhưng ngoài ra “sức khỏe hoàn hảo”.

“Họ nói aspirin tốt cho việc làm loãng máu, và tôi không muốn máu đặc chảy qua tim mình. Tôi muốn máu loãng, đẹp chảy qua tim mình. Điều đó có hợp lý không?”, ông nói.

Ông Trump cũng bày tỏ sự bức xúc trong cuộc phỏng vấn về việc sức khỏe của ông bị soi xét. Ông thừa nhận hối tiếc vì đã thực hiện chụp hình ảnh tim mạch và ổ bụng nâng cao trong một lần khám định kỳ vào tháng 10.

“Nhìn lại thì thật đáng tiếc khi tôi làm việc đó, vì nó cho họ một chút "vũ khí". Tôi đã ở vị thế tốt hơn nhiều nếu không làm thế, bởi vì việc tôi làm điều đó khiến người ta nghĩ, "Ồ, có vấn đề gì sao?" Nhưng sự thật là không có vấn đề gì cả", ông nói.