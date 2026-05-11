Tổng thống Trump: Đề xuất hòa bình mới của Iran “không thể chấp nhận được”

"Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là đại diện của Iran. Tôi không thích nó. Hoàn toàn không thể chấp nhận được!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social hôm 10/5.

Trả lời phỏng vấn Axios, ông cho biết: "Tôi không thích lá thư của họ. Nó không phù hợp”. Ông từ chối chia sẻ chi tiết về những điểm cụ thể mà ông không hài lòng trong phản hồi của Iran.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho hay ông đã có một "cuộc điện đàm rất tốt đẹp" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán với Iran là "việc của riêng tôi, không phải của ai khác".

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ quan điểm cuộc chiến của Mỹ và Israel chỉ có thể kết thúc khi uranium làm giàu bị đưa ra khỏi Iran.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vì vẫn còn vật liệu hạt nhân, uranium làm giàu cao, cần phải được đưa ra khỏi Iran. Vẫn còn những cơ sở làm giàu cần phải được tháo dỡ", ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu khẳng định Tổng thống Trump cũng có lập trường tương tự. "Tôi sẽ không bàn về các biện pháp quân sự, nhưng những gì Tổng thống Trump đã nói với tôi là muốn tiến vào trong đó", ông cho hay.

Những tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã gửi đề xuất mới nhất thông qua các bên trung gian Pakistan vào sáng cùng ngày.

Giới chức Iran không nói rõ về những gì có trong bản đề xuất. Tuy nhiên, truyền thông nước này cho biết, văn bản nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Iran trong việc chấm dứt xung đột, cần có các đảm bảo ngăn chặn nguy cơ Iran bị tấn công trở lại.

Ngoài ra, văn bản của Iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz, tùy thuộc vào việc thực hiện một số cam kết nhất định từ phía Mỹ.

Theo trang tin IRIB, đề xuất của Iran cũng tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là tại Li Băng.

Việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran trong khoảng thời gian 30 ngày cũng là một phần trong văn bản của phía Iran. Sau 30 ngày đó, họ mới có thể chuyển sang một điểm nghẽn khác là vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, Iran không đưa ra đề nghị đàm phán về chương trình hạt nhân của mình. Vì vậy, Iran chỉ đơn giản nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, nhưng thực hiện việc giải quyết theo trình tự.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết Mỹ đã vạch ra một "lằn ranh đỏ rất rõ ràng" trong các đề xuất gửi Iran. "Tổng thống Trump đã nêu rõ rằng họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân và họ không thể bắt nền kinh tế thế giới làm con tin”, ông Waltz nói với chương trình của Fox News.

Tổng thống Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ nhắm vào bất cứ mục tiêu nào cố gắng tiếp cận lượng uranium làm giàu ở mức độ cao của Iran, đồng thời cho biết số vật liệu hạt nhân đó đang dưới sự giám sát liên tục của quân đội Mỹ.

"Chúng tôi sẽ lấy được nó vào một thời điểm nào đó, bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Chúng tôi đang giám sát nó. Nếu bất kỳ ai đến gần nơi đó, chúng tôi sẽ biết, và chúng tôi sẽ cho nổ tung", ông Trump nói.