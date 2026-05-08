Tổng thống Trump tiết lộ đề xuất chấm dứt xung đột với Iran

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Washington ngày 7/5 (Ảnh: AFP).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên ngày 7/5, khi được hỏi liệu Iran đã phản hồi “đề xuất 1 trang” hay chưa, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Đề xuất đó còn hơn một đề xuất 1 trang”.

“Đề xuất đó về cơ bản nói rằng họ sẽ không có vũ khí hạt nhân, họ sẽ giao cho chúng ta bụi hạt nhân và nhiều thứ khác mà chúng ta muốn”, Tổng thống Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nhiều lần hối thúc Iran từ bỏ chương trình làm giàu uranium, coi đây là lằn ranh đỏ của Mỹ. Washington lo ngại Tehran phát triển vũ khí hạt nhân từ chương trình này.

Khi được hỏi liệu Iran đã đồng ý với đề xuất đó hay chưa, Tổng thống Trump nói. “Họ đã đồng ý. Nhưng khi họ đồng ý thì điều đó không có nhiều ý nghĩa, bởi vì ngày hôm sau họ quên mất rằng họ đã đồng ý”.

“Chúng ta đang làm việc với những nhóm lãnh đạo khác nhau tại Iran”, ông Trump nói thêm.

Theo truyền thông Iran, Tehran vẫn chưa hoàn tất phản hồi của nước này đối với đề xuất của Mỹ và tiếp tục xem xét “các thông điệp” từ phía Mỹ được chuyển qua bên trung gian hòa giải Pakistan.

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực, bất chấp các cuộc đụng độ quân sự mới ở eo biển Hormuz. Ông cũng nói rằng sẽ rất dễ nhận ra nếu thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.

“Các bạn sẽ không cần phải biết thỏa thuận ngừng bắn có còn hay không. Các bạn chỉ cần nhìn vào một luồng sáng lớn phát ra từ Iran”, ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Trump cũng đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc leo thang căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran.

“Hôm nay họ đã đùa giỡn với chúng ta. Chúng ta đã đánh bại họ”, ông Trump nói.

Tổng thống xác nhận các cuộc đàm phán với Iran vẫn chưa chắc chắn, nhưng vẫn diễn ra.

Theo ông Trump, một thỏa thuận với Iran “có thể không xảy ra, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào”. Ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ tấn công dữ dội hơn nếu Iran không sớm đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Trump xác nhận ông đã đình chỉ “Dự án Tự do”, chiến dịch của Mỹ nhằm hộ tống các tàu đi qua eo biển Hormuz, theo yêu cầu của Pakistan. Tuy nhiên, ông khẳng định Washington có thể nối lại hoạt động này bất cứ lúc nào nếu cần thiết.

“Chúng tôi sẽ quay lại nếu cần thiết. Họ đã yêu cầu chúng tôi không làm điều đó trong quá trình đàm phán”, ông Trump nói thêm.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Iran, những nơi mà Washington cho rằng đã phóng tên lửa, máy bay không người lái và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu khu trục của Hải quân Mỹ khi đi qua eo biển Hormuz.

Đầu tuần này, trang tin Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran tiến rất gần đến việc đạt được đồng thuận về bản ghi nhớ dài 1 trang gồm các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột.

Tài liệu này sẽ tuyên bố kết thúc xung đột, đồng thời kích hoạt một giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày để giải quyết các điểm còn vướng mắc, bao gồm các vấn đề hạt nhân, giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran và an ninh trong tương lai tại eo biển Hormuz.

Chi tiết chính xác của bản kế hoạch hiện chưa thể được xác minh ngay lập tức, nhưng nguồn tin am hiểu cho biết nó sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về việc tạm dừng làm giàu uranium Iran trong khoảng thời gian dài hơn 10 năm, ngắn hơn thời hạn 20 năm do Mỹ đề xuất ban đầu.

Bản kế hoạch cũng yêu cầu Iran vận chuyển kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao ra khỏi đất nước, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn đang được thương thảo.