Mỹ phản hồi đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: PressTV).

"Phía Mỹ đã đưa ra câu trả lời cho kế hoạch 14 điểm của Iran tới phía Pakistan, và chúng tôi đang xem xét”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 3/5.

Ông cũng cho hay, đề xuất 14 điểm của Iran không bao gồm vấn đề hạt nhân.

“Kế hoạch 14 điểm của chúng tôi tập trung duy nhất vào việc chấm dứt xung đột và không bao gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hạt nhân”, ông Baghaei nói.

“Chúng tôi hiện không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề hạt nhân, và các quyết định về tương lai sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp. Ở giai đoạn này, trọng tâm của chúng tôi là các chi tiết cụ thể để chấm dứt xung đột trong khu vực, bao gồm cả Li Băng”, ông nhấn mạnh.

Ông Baghaei cũng cho biết “tuyên bố về việc Mỹ rà phá thuỷ lôi tại eo biển Hormuz về cơ bản không phải là một phần trong kế hoạch của chúng tôi”.

Ông bác bỏ các tin tức gần đây, bao gồm một bài viết của Al Jazeera, nói rằng kế hoạch 14 điểm bao gồm việc đình chỉ các hoạt động hạt nhân của Iran trong 15 năm và khả năng hợp tác Mỹ - Iran trong các hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.

“Đây là một trong những điều mà tôi tin rằng đã được thêu dệt bởi trí tưởng tượng của một số cơ quan truyền thông. Không có điều gì như vậy tồn tại trong kế hoạch này”, người phát ngôn nói.

Ông chỉ ra, các vấn đề hạt nhân được nêu ra gần đây đã được đề cập trong những cuộc đàm phán trước đó giữa Tehran và Washington và không liên quan gì đến kế hoạch hiện tại.

Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2. Sau 40 ngày giao tranh, các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kể từ ngày 7/4.

Hiện các cuộc đàm phán diễn ra thông qua trung gian Pakistan. Iran đã gửi đề xuất hòa bình 14 điểm.

Khung làm việc được đề xuất dựa trên việc chấm dứt các hành động thù địch ban đầu, tiếp theo là giai đoạn 30 ngày để xem xét các điều khoản chi tiết.

Ông Baghaei nhấn mạnh, Iran về cơ bản không chấp nhận các cuộc đàm phán dưới hình thức tối hậu thư hoặc các thời hạn bị áp đặt.

Ông bác bỏ những suy đoán của truyền thông rằng một số quốc gia đã được nêu tên làm bên bảo lãnh cho một thỏa thuận khả thi giữa Iran và Mỹ. Ông nói, Tehran không dựa vào các cam kết của Washington như là "sự bảo đảm"; thay vào đó, đòn bẩy của Iran bắt nguồn từ sức mạnh và năng lực nội sinh.

“Sức mạnh trên chiến trường và các đòn bẩy là những sự đảm bảo quan trọng nhất cho việc thực thi bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào”, ông giải thích.