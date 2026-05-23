Tổng thống Putin lệnh khẩn, đáp trả Ukraine sau vụ tấn công trường Lugansk

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Vladimir Putin hôm 22/5 cho biết khoảng 15 người vẫn còn mất tích sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ký túc xá trường học ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk ở miền Đông Ukraine, khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập và kiểm soát.

Theo Tổng thống Putin, ít nhất 39 người bị thương và 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ông loại trừ khả năng trường học bị tấn công nhầm, lưu ý rằng 16 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công cùng một địa điểm trong 3 đợt, mà không có bất kỳ vị trí quân sự nào gần đó.

Tổng thống Putin lên án vụ việc này, đồng thời tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị trả đũa Ukraine sau vụ tấn công.

“Bộ Ngoại giao Nga đã được chỉ thị thông báo cho các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế về hành động này. Trong những trường hợp như vậy, chỉ riêng tuyên bố từ Bộ Ngoại giao là không đủ. Do đó, Bộ Quốc phòng Nga đã được lệnh phải đệ trình các đề xuất của mình”, ông Putin nhấn mạnh.

Hiện trường vụ tấn công vào trường học ở Lugansk (Nguồn: RT)

Liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Tổng thống Putin cũng cho biết Nga sẽ "không lãng phí một sinh mạng nào" trong chiến dịch này.

Theo ông Putin, lực lượng vũ trang Nga tại khu vực Zaporozhye đang hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến đấu, tiến công mỗi ngày. Ông nói: "Họ đang tiến lên một cách tự tin. Mỗi ngày đều tiến về phía trước, và sự tiến bộ rất đáng chú ý”.

Tổng thống Putin cho rằng tình hình tiền tuyến "đang dần chuyển biến từ khó khăn và nguy kịch sang thảm khốc" đối với Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhận định Ukraine đang phải chịu tổn thất trên chiến trường.

Vụ tấn công nhắm vào tòa nhà chính và ký túc xá của Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk, nơi đào tạo học sinh từ 14 đến 18 tuổi. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) Leonid Pasechnik cho biết có 86 học sinh ở trong trường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Theo các lực lượng cứu hộ, hoạt động cứu hộ đã bị gián đoạn ít nhất một lần do nguy cơ bị tấn công từ phía Ukraine.

Ông Pasechnik xác nhận, trường học không phải là mục tiêu duy nhất trong cuộc tấn công quy mô lớn vào thị trấn này.

Thống đốc cho biết các tòa nhà hành chính, cửa hàng và nhà riêng cũng bị hư hại, ít nhất một người khác bị thương. Ông đã công bố hình ảnh cho thấy một số tòa nhà bị hư hại nặng, bao gồm cả trường học, một số vẫn đang bốc cháy.

Về phần mình, Bộ Tổng tham mưu Ukraine gọi tuyên bố của Nga là "thông tin sai lệch", nhấn mạnh rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và chỉ tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và các công trình được sử dụng cho mục đích quân sự.

Starobelsk nằm cách Lugansk, thủ phủ của tỉnh Lugansk, khoảng 80km về phía bắc.

Nga đã tuyên bố sáp nhập tỉnh Lugansk ở phía đông Ukraine vào năm 2022 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây không công nhận kết quả này.

Kiev vẫn coi Lugansk là một phần của Ukraine. Vào tháng 4, lực lượng Ukraine đã tấn công tòa nhà hành chính Starobelsk, khiến 2 người bị thương.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát trong những tuần gần đây. Cuối tuần trước, Ukraine đã tiến hành đợt tấn công lớn nhất nhắm vào thủ đô Moscow kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

Các quan chức Ukraine cho biết thiệt hại kinh tế là một trong những mục tiêu chính của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Kiev bên trong lãnh thổ Nga.