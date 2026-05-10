Tổng thống Putin đề nghị chuyển uranium làm giàu của Iran sang Nga

Các máy li tâm tại một cơ sở làm giàu uranium của Iran (Ảnh: IRIB).

Trong cuộc họp báo sau các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Iran đang đối mặt với tình hình phức tạp và nghiêm trọng.

Theo Tổng thống Putin, Nga đang ở trong vị thế khó xử do mối quan hệ của nước này với cả Iran và các quốc gia khác trong khu vực. Ông xác nhận Nga vẫn duy trì liên lạc với các bên trong cuộc xung đột.

Ông Putin nhận định tình hình xung quanh Iran hiện vẫn bế tắc sau khi lập trường của tất cả các bên đều cứng rắn.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo rằng leo thang căng thẳng sẽ dẫn đến tổn thất cho tất cả các bên liên quan và kêu gọi đạt được thỏa thuận vì lợi ích ổn định khu vực.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga, và Moscow vẫn coi đây là một lựa chọn khả thi để giảm leo thang căng thẳng.

Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015 - một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường.

Tổng thống tiết lộ rằng Moscow đã đề xuất hỗ trợ giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm việc chuyển giao uranium làm giàu, như họ đã từng làm thành công trước đây.

Ông Putin lưu ý rằng nỗ lực trước đó đã đóng vai trò quan trọng trong Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran nay đã bị hủy bỏ.

Theo Tổng thống Putin, Mỹ, Iran và Israel ban đầu đã đồng ý với ý tưởng này. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran sau đó đều đưa ra lập trường cứng rắn hơn. Mỹ yêu cầu uranium chỉ được đưa đến lãnh thổ nước này, trong khi Iran đề xuất thành lập một liên danh Nga - Iran trên lãnh thổ của mình để pha loãng uranium. Rốt cục tình hình đã rơi vào bế tắc.

Nga trước đây từng đề xuất tiếp quản kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự vai trò của nước này trong JCPOA.

Một trong những điều kiện mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran là Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với hơn 400kg uranium làm giàu cao. Washington lo ngại Tehran có thể sử dụng số uranium làm giàu này để chế tạo vũ khí hạt nhân - một ngưỡng mà Mỹ coi là “lằn ranh đỏ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn năng lực hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống lại Tehran.

Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng họ đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định họ có quyền phát triển chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Vào tháng 4, Tổng thống Trump không loại trừ rõ ràng khả năng Iran chuyển uranium sang Nga, nhưng ám chỉ ông quan tâm hơn đến việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết Tổng thống Putin đã đề nghị hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, cụ thể là liên quan đến vấn đề uranium làm giàu.

Người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết Nga vẫn sẵn sàng tiếp nhận việc loại bỏ uranium làm giàu cao, một thành phần có thể dùng để phát triển vũ khí hạt nhân, khỏi Iran.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tiến hành các cuộc đàm phán với Nga và một số quốc gia khác về khả năng đưa uranium đã làm giàu khỏi Iran. Tuy nhiên, đây được cho là một chiến dịch phức tạp cần có sự phê chuẩn về mặt chính trị.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, Nga vẫn để ngỏ đề xuất về việc lưu trữ lượng uranium đã làm giàu của Iran.