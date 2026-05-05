Chương trình hạt nhân Iran gần như không suy giảm sau 2 tháng xung đột

Ảnh vệ tinh một cơ sở hạt nhân của Iran (Ảnh: VCG).

Ba nguồn thạo tin dẫn các báo cáo tình báo mới nhất của Mỹ cho biết, chương trình hạt nhân của Iran gần như không suy giảm kể cả sau 2 tháng Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích tập trung vào các mục tiêu quân sự thông thường và đánh trúng một số cơ sở hạt nhân quan trọng.

Theo tình báo Mỹ, thời gian Iran cần để chế tạo vũ khí hạt nhân vẫn không thay đổi kể từ mùa hè năm ngoái.

Mốc thời gian không thay đổi cho thấy việc cản trở đáng kể chương trình hạt nhân của Tehran có thể đòi hỏi phải phá hủy hoặc loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao (HEU) còn lại của Iran.

Trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025, các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng Iran có khả năng sản xuất đủ uranium cấp độ bom cho một loại vũ khí và chế tạo một quả bom trong khoảng 3-6 tháng.

Sau các cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6 năm ngoái đánh trúng các tổ hợp hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan, các ước tính tình báo Mỹ đã đẩy lùi mốc thời gian đó lên khoảng 9 tháng đến một năm.

Điều này là do các cuộc tấn công đã phá hủy hoặc làm hư hại nặng nề 3 nhà máy làm giàu uranium được biết đến là đang hoạt động vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đã không thể xác minh vị trí của khoảng 440kg uranium được làm giàu đến 60%.

Cơ quan này tin rằng khoảng một nửa số đó được lưu trữ trong một tổ hợp đường hầm dưới lòng đất tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Isfahan, nhưng không thể xác nhận điều đó kể từ khi các cuộc thanh sát bị đình chỉ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá tổng kho dự trữ HEU sẽ đủ cho 10 quả bom nếu được làm giàu thêm.

Ông Eric Brewer, một cựu chuyên gia phân tích tình báo cấp cao của Mỹ, người từng dẫn đầu các đánh giá về chương trình hạt nhân của Iran, cho biết không có gì ngạc nhiên khi các đánh giá không thay đổi vì các cuộc không kích gần đây của Mỹ không ưu tiên các mục tiêu liên quan đến hạt nhân.

“Iran vẫn sở hữu tất cả các vật liệu hạt nhân của mình, theo như chúng tôi biết. Vật liệu đó có lẽ nằm ở các địa điểm chôn sâu dưới lòng đất, nơi đạn dược của Mỹ không thể xuyên tới”, ông Brewer, phó chủ tịch chương trình nghiên cứu vật liệu hạt nhân tại tổ chức tư vấn kiểm soát vũ khí Nuclear Threat Initiative, cho biết.

Mỹ và Israel đã ngừng chiến dịch không kích sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn kể từ ngày 7/4.

Mặc dù vậy, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ, Mỹ vẫn đặt mục tiêu đảm bảo Iran không có được vũ khí hạt nhân thông qua các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tehran.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ đã cân nhắc các chiến dịch nguy hiểm nhằm cản trở đáng kể các nỗ lực hạt nhân của Iran. Những lựa chọn đó bao gồm các cuộc đột kích trên bộ để thu hồi lượng uranium làm giàu cao.