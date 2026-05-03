Quan chức Israel cảnh báo “thất bại lớn” của chiến dịch tấn công Iran

Các máy ly tâm tại một cơ sở làm giàu uranium của Iran (Ảnh: IRIB).

Một quan chức quân sự Israel cho biết nếu kho dự trữ hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60% của Iran không được chuyển ra khỏi nước này, toàn bộ chiến dịch tấn công Iran sẽ bị coi là “một thất bại lớn”.

Các quan chức Israel cho biết kho dự trữ này đủ để chế tạo 11 quả bom hạt nhân.

Theo quan chức cấp cao Iran, nếu trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận nào về việc loại bỏ kho dự trữ uranium và ngừng làm giàu uranium của Tehran, thì những thành tựu đạt được trong 40 ngày xung đột vừa qua sẽ trở nên vô nghĩa.

“Nếu mục tiêu hạt nhân không đạt được, thì tất cả những gì chúng ta đã làm ở Iran sẽ là một thất bại lớn. Iran có thể phát triển chương trình hạt nhân của họ”, quan chức Israel nói thêm.

Quan chức Israel nhấn mạnh “nếu uranium được loại bỏ khỏi Iran thông qua các biện pháp ngoại giao, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Tuy nhiên, quan chức Israel khẳng định nếu điều đó không xảy ra, Israel sẽ cần phải tiến hành một chiến dịch khác ở Iran để đạt được mục tiêu.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Iran có khoảng 440,9kg uranium làm giàu ở mức 60%. Nếu tiếp tục làm giàu, lượng này đủ để sản xuất vật liệu cho khoảng 10 vũ khí hạt nhân, theo tiêu chuẩn đánh giá của IAEA.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và bàn giao kho dự trữ uranium đã làm giàu của nước này, nhưng Tehran đã bác bỏ.

Trong bài phát biểu tại bang Florida ngày 1/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến của Mỹ với Iran là cần thiết để ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các quan chức Iran tuyên bố nước này không tìm cách chế tạo bom hạt nhân, nhấn mạnh việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của Iran và vì mục đích dân sự.

Giới phân tích nhận định vũ khí hạt nhân cho đến nay vẫn là “lằn ranh đỏ tuyệt đối” của Tổng thống Trump với Iran.

Tổng thống Trump chưa công khai hoặc giải thích đầy đủ danh sách các yêu cầu của ông đối với Iran, nhưng ông đã nhiều lần tuyên bố Iran phải từ bỏ mọi hy vọng đạt được bất kỳ hình thức sở hữu vũ khí hạt nhân nào.

Trong bối cảnh đàm phán với Mỹ bế tắc, các nguồn tin từ Iran đầu tuần này đã tiết lộ đề xuất mới của Tehran, trong đó Iran đề nghị tạm gác lại việc thảo luận về chương trình hạt nhân của nước này cho đến khi xung đột kết thúc và các tranh chấp về vận tải hàng hải từ Vùng Vịnh được giải quyết.

Tổng thống Trump hoàn toàn phản đối đề xuất này, nói rằng thay vào đó Iran phải cam kết không bao giờ đi theo con đường phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà ông tin là nền tảng cốt lõi trong lập trường của mình.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ thu giữ kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran bằng cách này hoặc cách khác.