Tổng thống Putin cảm ơn binh sĩ Triều Tiên tham gia diễu binh Chiến thắng

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm 10/5 về cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow (Ảnh: KCNA).

Lần đầu tiên, binh sĩ Triều Tiên tham gia cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng của Nga tại Moscow, và sau đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân cảm ơn một chỉ huy quân sự Triều Tiên, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm 10/5. Điều này hể hiện rõ nét hơn nữa sự tăng cường quan hệ thân cận giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, một đội hình hỗn hợp gồm lục quân, hải quân và không quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tham gia cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, kỷ niệm 81 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Theo báo cáo, binh sĩ Triều Tiên tham gia theo lời mời của Nga. Sau buổi lễ, Tổng thống Putin đã gặp chỉ huy đơn vị diễu binh Triều Tiên và bày tỏ lòng cảm ơn, KCNA cho biết.

Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc diễu binh ngày 9/5 (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Nga trước đó mô tả sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên binh sĩ Triều Tiên diễu binh cùng với quân đội Nga trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng như thế này hàng năm.

Báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên đã dành hai trang nhất cho sự kiện này. Tờ báo này đăng tải hình ảnh và mô tả chi tiết không khí diễu binh, bài phát biểu của Tổng thống Putin và cuộc gặp của ông với các quan chức quân sự Triều Tiên.

Tờ báo đã nêu bật hình ảnh quốc kỳ Nga và quốc kỳ Chiến thắng Liên Xô tại Quảng trường Đỏ, đồng thời nhấn mạnh các cuộc gặp gỡ của Tổng thống Putin với các cựu chiến binh trong xung đột tại Ukraine và các chỉ huy quân sự Triều Tiên.