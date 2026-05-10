Vì sao Duyệt binh Chiến thắng của Nga không có khí tài quân sự?

Các binh sĩ Nga tham gia cuộc duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng 9/5 ở Moscow

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) năm nay ở Moscow không có sự tham gia của các khí tài quân sự không chỉ vì lý do an ninh, mà chủ yếu là để lực lượng vũ trang Nga có thể tập trung toàn lực vào việc đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Chúng tôi đã quyết định chắc chắn sẽ tổ chức các sự kiện kỷ niệm, nhưng không có màn trình diễn thiết bị quân sự. Không chỉ vì lo ngại về an ninh, mà trên hết là vì lực lượng vũ trang phải tập trung sự chú ý vào việc đánh bại đối thủ cuối cùng”, Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết quyết định này đã được đưa ra từ lâu trước khi có bất kỳ tuyên bố khiêu khích nào từ phía chính quyền Ukraine.

Cuộc duyệt binh năm nay vẫn bao gồm các binh sĩ diễu hành và màn trình diễn máy bay trên không.

Theo Tổng thống Putin, Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine trong trường hợp có âm mưu phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

“Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một tuyên bố cụ thể trước đó. Nếu bất kỳ ai cố gắng phá hoại lễ kỷ niệm của chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc phải tiến hành các cuộc tấn công trả đũa, các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev”, ông Putin cảnh báo.

Tổng thống Putin xác nhận Nga đã thảo luận với Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và các đối tác khác về những hậu quả có thể xảy ra nếu Ukraine có hành động leo thang căng thẳng vào ngày 9/5 cũng như các phản ứng tiềm tàng của Moscow.

"Chúng tôi đã vạch ra cho bạn bè, đồng nghiệp và đối tác của mình kịch bản có thể xảy ra”, ông Putin cho biết thêm.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, vì lý do an ninh, cuộc diễu binh ngày 9/5 năm nay sẽ diễn ra dưới hình thức thu gọn, không có các màn phô diễn vũ khí như xe tăng và tên lửa như thường lệ.

Nga đã đưa ra những cảnh báo lặp đi lặp lại về việc đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong dịp lễ 9/5 bằng một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ có một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa Nga và Ukraine từ ngày 9/5 đến ngày 11/5.

Ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bao gồm đình chỉ tất cả hoạt động quân sự trực tiếp, đồng thời thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi quốc gia.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận, Moscow đã đồng ý ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Ukraine đến ngày 11/5 và thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 lấy 1.000 tù binh.

Ông cho biết thêm, các cuộc điện đàm qua lại giữa Nga và Mỹ cũng như sự tương tác của Washington với Kiev đã giúp đạt được một thỏa thuận về lệnh đình chiến 3 ngày.