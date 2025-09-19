Tổng thống Pháp sẽ đưa ra bằng chứng khoa học chứng minh vợ mình là phụ nữ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi bằng chứng cần thiết, bao gồm ảnh và dữ liệu khoa học, để một lần và mãi mãi bác bỏ những cáo buộc sai trái này”, luật sư của gia đình Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tom Clare, ngày 18/9 cho hay.

Tuyên bố này là phản ứng trước tin đồn và suy đoán nhiều năm trên mạng về giới tính của bà Brigitte Macron. Những tin đồn càng bùng phát mạnh hơn sau khi nữ nhà báo Mỹ Candace Owens công chiếu một bộ phim tài liệu về Đệ nhất phu nhân Pháp. Bộ phim này đã thổi bùng một làn sóng bàn tán mới.

Ông Tom Clare cho biết, những tin đồn như vậy không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của vợ chồng Tổng thống mà còn làm suy yếu niềm tin vào các thể chế công.

Điều này khiến vợ chồng Tổng thống Macron quyết định khởi kiện nhà báo Owens vì tội phỉ báng tại một tòa án Mỹ. Đơn kiện mô tả vợ chồng Tổng thống Macron là nạn nhân của một chiến dịch bêu riếu toàn cầu mang tính “xâm phạm, phi nhân tính và hết sức bất công”.

Tổng thống Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron đã đưa ra 22 cáo buộc nhà hoạt động cánh hữu Candace Owens tung tin sai sự thật, bao gồm cả việc cho rằng bà Brigitte vốn sinh ra là đàn ông.

Ông Clare cho biết quá trình tố tụng cũng sẽ có sự tham gia của các chuyên gia khoa học, nhưng không nêu rõ bằng chứng đó sẽ được trình bày dưới hình thức nào. Ông bổ sung rằng vụ kiện chỉ được tiến hành sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.

“Chúng tôi sẽ có 2 lời khai của 2 nguyên đơn, sẽ có lời khai của các chuyên gia, mang tính khoa học, để chứng minh tính sai lệch của những phát ngôn đó”, luật sư Tom Clare nói.

Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án được một số hãng truyền thông Mỹ trích dẫn, Owens không những bác bỏ yêu cầu của vợ chồng Tổng thống Macron về việc rút lại phát ngôn mà còn leo thang với những cáo buộc sai sự thật khác.

Owens, 36 tuổi, là một nhân vật cánh hữu nổi bật với khoảng 5 triệu người đăng ký trên YouTube và 7 triệu người theo dõi trên X.

Năm 2024, chính phủ Australia đã cấm Owens nhập cảnh, viện dẫn lý do bà này từng cổ xúy những phát ngôn sai lệch về Holocaust và người Hồi giáo.