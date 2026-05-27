Tổng thống Nga tặng 4 con hổ quý cho Kazakhstan

Nga sẽ bàn giao cho Kazakhstan 4 con hổ Amur, trong đó có 2 hổ con, nhằm hỗ trợ nước này khôi phục quần thể loài vật này, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một bài viết được công bố trước chuyến thăm quốc gia Trung Á trong tuần này.

Giàu tài nguyên năng lượng và khoáng sản chiến lược, Kazakhstan có chung đường biên giới với Nga và là đồng minh thân cận của Moscow trong khu vực.

Ông Putin cho biết trên trang web Điện Kremlin rằng 4 con hổ từ vùng Khabarovsk ở Viễn Đông Nga đã được vận chuyển bằng đường hàng không tới Kazakhstan và sẽ sớm được thả về môi trường tự nhiên.

Ông Putin từ lâu không xa lạ với việc phong cách "ngoại giao động vật". Năm 2022, Nga từng gửi 30 con ngựa thuần chủng màu xám tới Triều Tiên, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước được tăng cường trong thời gian qua. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được biết đến là người rất yêu thích cưỡi ngựa.

Kazakhstan, quốc gia đang nỗ lực phục hồi quần thể hổ tại Trung Á, coi hổ Amur là họ hàng gần của loài hổ Caspi đã tuyệt chủng. Động thái từ Nga giúp gia tăng số lượng hổ mà Kazakhstan trước đó từng tiếp nhận từ Hà Lan.

“Đáp lại đề nghị từ những người bạn Kazakhstan về việc hỗ trợ khôi phục quần thể hổ Amur, các cơ quan chuyên trách của chúng tôi đã tiến hành những công việc cần thiết trong suốt một năm. Hai con hổ trưởng thành và hai hổ con được bắt tại vùng Khabarovsk đã được kiểm tra, bao gồm cả sức khỏe sinh sản, sau đó được vận chuyển tới Kazakhstan bằng chuyến bay của Aeroflot", ông Putin cho hay.

Theo ông Putin, các nhà khoa học Nga và Kazakhstan đang phối hợp làm việc tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Ile-Balkhash để giúp những con vật thích nghi và thuần hóa với môi trường mới trước khi sớm thả chúng về tự nhiên.

Trong chuyến thăm này, ông Putin cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận về một dự án điện hạt nhân tại Kazakhstan, quốc gia hiện chưa có nhà máy điện hạt nhân nào, đồng thời thảo luận các biện pháp thúc đẩy trung chuyển dầu mỏ Nga sang Trung Quốc thông qua lãnh thổ Kazakhstan, Điện Kremlin cho biết.

Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan, ông Putin đã công bố một bài viết về quan hệ giữa hai nước trên tờ báo Kazakhstanskaya Pravda của Kazakhstan.

Trong bài viết, nhà lãnh đạo Nga chia sẻ đánh giá của ông về tình trạng hiện tại cũng như triển vọng của quan hệ Nga - Kazakhstan. Ông Putin nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị gắn kết Nga và Kazakhstan, cũng như giữa cá nhân ông với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Ông cũng đề cập các lĩnh vực hợp tác then chốt nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của hai nước, nhấn mạnh cam kết của người dân Nga và Kazakhstan đối với di sản của chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với tiếng Nga.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga dành sự tôn trọng lớn cho Kazakhstan với tốc độ tăng trưởng kinh tế năng động và hệ thống chính trị hiệu quả của nước này.

“Với sự tôn trọng sâu sắc, Nga nhìn nhận Kazakhstan là một quốc gia mạnh mẽ và thịnh vượng, sở hữu hệ thống chính trị hiệu quả được người dân ủng hộ cùng nền kinh tế ổn định và tăng trưởng nhanh”, ông Putin viết.