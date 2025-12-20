Tổng thống Nga nêu khả năng ngừng bắn sâu vào lãnh thổ Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo cuối năm (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẵn sàng xem xét việc đảm bảo an ninh trong suốt cuộc bầu cử ở Ukraine. Ít nhất là sẽ kiềm chế không tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ (Ukraine) vào ngày bầu cử", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong phiên hỏi đáp trực tiếp kết hợp với cuộc họp báo cuối năm hôm 19/12.

Tổng thống Putin nhấn mạnh 5-10 triệu công dân Ukraine đang sinh sống tại Nga phải được phép tham gia bầu cử.

“Chính phủ Ukraine phải là chính phủ hợp pháp. Nhưng nếu không có bầu cử, đó là điều bất khả thi”, ông Putin nói thêm.

Theo Tổng thống Putin, Nga “đã nêu rõ khả năng hỗ trợ… khi Ukraine quyết định tổ chức bầu cử tổng thống hoặc quốc hội”.

Lãnh đạo Điện Kremlin cũng cảnh báo Ukraine không nên lợi dụng cuộc bầu cử để kéo dài thời gian tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

"Nếu họ chỉ muốn sử dụng cuộc bầu cử để ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga, thì đó là sự lựa chọn sai lầm", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức hết hạn vào ngày 20/5/2024. Tuy nhiên, Ukraine đã không tổ chức bầu cử, với lý do lệnh thiết quân luật đang được thực thi.

Ngày 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thời điểm thích hợp để tổ chức bầu cử ở Ukraine đã đến. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Kiev đang sử dụng cuộc xung đột làm cớ để không tổ chức bầu cử.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky nói rằng ông sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết điều này sẽ đòi hỏi những thay đổi về luật pháp và các biện pháp an ninh để đảm bảo các quân nhân cũng có thể bỏ phiếu. Ông yêu cầu các nhà lập pháp chuẩn bị những thay đổi về luật pháp, đồng thời đề nghị Mỹ và châu Âu đảm bảo an ninh cho quá trình bỏ phiếu.

Ukraine và các nước phương Tây nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời. Điện Kremlin đã bác bỏ lựa chọn này, nhấn mạnh một nền hòa bình lâu dài nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Putin khẳng định Nga “mong muốn được sống trong hòa bình vào năm tới, không có bất kỳ xung đột quân sự nào, đồng thời nỗ lực giải quyết mọi vấn đề gây tranh cãi thông qua đàm phán”.

“Chúng ta cần loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột để những điều tương tự không xảy ra nữa, để hòa bình được lâu dài, vững chắc và bền vững”, ông Putin nêu rõ.

Trong thông điệp gửi NATO, ông Putin tuyên bố “sẽ không có bất kỳ chiến dịch quân sự nào nếu họ đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng và tôn trọng lợi ích của chúng tôi, giống như chúng tôi luôn cố gắng tôn trọng lợi ích của họ”, đồng thời đề cập đến sự thất hứa của NATO về việc mở rộng lãnh thổ về phía đông gần biên giới Nga.

“Chúng tôi không yêu cầu điều gì bất thường. Chúng tôi không nói rằng không quốc gia nào có quyền lựa chọn phương pháp phòng thủ của riêng mình, nhưng đó phải là phương pháp không đe dọa bất cứ ai, kể cả chúng tôi”, ông Putin nhấn mạnh.

Về các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, Tổng thống Putin nói rằng “quả bóng hoàn toàn nằm trong sân” của châu Âu và Ukraine. Ông khẳng định Nga “sẵn sàng cho cả đàm phán và một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”.