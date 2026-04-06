Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc vì vụ UAV xâm nhập không phận Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (Ảnh: Yonhap).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 6/4 đã lấy làm tiếc với phía Triều Tiên về một vụ UAV xâm nhập mà ông cho biết do một cá nhân Hàn Quốc thực hiện mà không có sự phê chuẩn của chính phủ. Ông Lee đồng thời nhấn mạnh cam kết của Seoul trong việc ngăn chặn các sự cố tương tự như vậy xảy ra trong tương lai.

“Dù đây không phải là chủ ý của chính phủ chúng tôi, chúng tôi vẫn bày tỏ lấy làm tiếc với phía Triều Tiên về việc những hành động vô trách nhiệm và liều lĩnh của một số cá nhân đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết", ông Lee phát biểu tại cuộc họp nội các.

Ông Lee cho biết cuộc điều tra của cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện một nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và một sĩ quan quân đội đang tại ngũ có thể có liên quan đến vụ việc, đồng thời nhấn mạnh Hiến pháp Hàn Quốc nghiêm cấm các hành động khiêu khích mang tính cá nhân nhằm vào Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cáo buộc vào tháng 1 rằng các UAV được phóng từ phía Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của họ, cáo buộc Seoul có hành động khiêu khích nghiêm trọng và nói rằng họ đã bắn hạ các UAV này.

Hàn Quốc phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào của quân đội trong vụ việc và đã tiến hành một cuộc điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát.

Theo giới chức, cuộc điều tra này đã dẫn đến việc công tố viên truy tố một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 30 tuổi với các cáo buộc bao gồm vi phạm luật hàng không và luật an ninh quốc gia liên quan đến các chuyến bay UAV không được phép.

Ông Lee trước đó đã nhiều lần chỉ trích các vụ UAV xâm nhập, nhưng đây là lần đầu tiên ông trực tiếp bày tỏ sự lấy làm tiếc với Triều Tiên.

“Thật đáng tiếc sâu sắc khi các cá nhân đã tự ý thực hiện những hành động mang tính khiêu khích như vậy đối với Triều Tiên", ông nói, đồng thời gọi những hành động này là “không thể chấp nhận được".

Ông Lee cũng đề cập đến những lo ngại của người dân sống gần khu vực biên giới, lưu ý rằng vụ việc đã gây ra sự bất an đáng kể.

“Chúng ta cần cân nhắc kỹ những hành động như vậy thực sự nhằm phục vụ lợi ích của ai”, ông nói, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành liên quan sửa đổi quy định và nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tái diễn.

Trong bối cảnh cục diện toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, ông Lee nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò có trách nhiệm của Seoul trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

“Chúng ta cần theo dõi sát những biến động trong trật tự quốc tế khắc nghiệt, điều này đòi hỏi các hành động có trách nhiệm hơn để bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, ông nói.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, ông Lee đã đưa ra các tín hiệu thiện chí nhằm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, nhưng Triều Tiên tới nay vẫn chưa đồng ý với những đề nghị này.