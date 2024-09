Tốc chiến và vây bọc: Chiến thuật mới của Ukraine ở Kursk?

Binh sĩ Ukraine cùng với các xe bọc thép từ tỉnh Sumy vượt qua biên giới, đột kích vào vùng Kursk của Nga (Ảnh: Reuters).

Forbes đưa tin, nhiều nhà quan sát đã bất ngờ khi vào giữa tuần trước, lính công binh Ukraine đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của Moscow dọc theo biên giới 2 nước, ngay phía nam ngôi làng Novyi Put của Nga.

Ngôi làng này cách 30km so với hướng tấn công chính của Ukraine ở Kursk, Nga. Từ đầu tháng 8, khoảng 10 tiểu đoàn Ukraine đã tấn công Kursk và giành quyền kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ Nga.

Tuần trước, giới quan sát đặt ra câu hỏi về việc Ukraine tấn công vào Novyi Put để làm gì, nhưng giờ đây mọi thứ đã rõ ràng hơn. Với xe tăng và máy bay chiến đấu ném bom lượn yểm trợ, một nhóm chiến thuật của Ukraine do Lữ đoàn tấn công đường không số 95 chỉ huy đã tấn công xuyên qua Novyi Put và hướng tới thị trấn gần nhất của Nga là Vesoloe.

Theo Forbes, mục tiêu của Ukraine dường như chính là hướng tới mặt trận chính ở Kursk. Nếu Ukraine tấn công về phía đông bắc từ Novyi Put, họ có thể kết nối với đồng đội ở mặt trận chính, cắt đứt thêm một phần lãnh thổ của Nga khỏi tầm kiểm soát của Moscow.

Hướng tấn công của Ukraine là màu xanh, hướng di chuyển của Nga là màu đỏ (Ảnh: Forbes).

Nhóm Khorne của Ukraine, một nhóm điều khiển máy bay không người lái hỗ trợ cuộc tấn công Novyi Put, cho biết: "Chúng tôi đã tiến vào những khu vực mới, tính bằng km, vào đất Nga. Một nhóm lính nghĩa vụ Nga lên tới hàng nghìn người đang có nguy cơ bị bao vây".

Nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ gây ra bất lợi lớn cho Nga ở Kursk. Nếu người Ukraine thực sự đang cố gắng bao vây lực lượng Nga, địa hình ở Kursk có thể là một yếu tố có lợi cho Kiev.

Sông Seym tạo thành ranh giới tự nhiên dọc theo hầu hết rìa phía bắc của khu vực có nguy cơ bị vây bọc. Lực lượng Ukraine đang tiến về sườn trái và phải.

Bom và tên lửa của Ukraine đã phá hủy tất cả các cây cầu cố định bắc qua sông Seym ở khu vực này, vì vậy bất kỳ lực lượng Nga ở phía nam sông Seym đều phải phụ thuộc vào những cây cầu phao tạm thời hoặc một cây cầu hẹp bắc qua thị trấn Korenevo để tiếp tế.

Chính vì lý do này mà Ukraine liên tục bắn phá các cầu phao ngay khi người Nga lắp đặt chúng. Và cũng vì lý do này mà một lực lượng Ukraine do Tiểu đoàn xung kích 225 neo đậu đã tiến về Korenevo, dường như có ý định cắt đứt cầu cố định này.

Yếu tố địa hình không phải là tất cả. Cán cân lực lượng ở Kursk có thể ảnh hưởng đến cơ hội thành công của Ukraine trong việc khép lại một vòng vây tiềm tàng.

Ukraine dường như đã điều khoảng 10.000 quân cho cuộc tấn công Kursk bằng cả hai mũi nhọn. Moscow có thể đã gửi 38.000 quân vào vùng này, nhưng nhiều người trong số họ là lính nghĩa vụ trẻ tuổi, chưa được đào tạo kỹ lưỡng.

Các yếu tố dường như đang theo hướng có lợi cho Ukraine. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở góc độ thực tế, Ukraine sẽ có thể không có đủ tiềm lực để thực hiện chiến thuật tốc chiến và vây bọc theo hướng Novyi Put.

Điểm yếu lớn nhất của Ukraine chính là họ thiếu nghiêm trọng các phương tiện bọc thép hiện đại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng chỉ có 4 trong số 14 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine mới được thành lập có đủ xe cộ hiện đại.

Ông Zelensky cho biết việc thiếu trang thiết bị đang hạn chế năng lực tác chiến của Ukraine trên chiến trường. "Chúng tôi có mong muốn, nhưng công cụ thì chưa có", ông cho hay.