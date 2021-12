Tổ chức "tiệc Covid-19" để cố tình nhiễm virus tại Thụy Sĩ

Dân trí Cơ quan Y tế Thụy Sĩ cảnh báo những người cố tình mắc Covid-19 để tạo miễn dịch tự nhiên có thể đối mặt với án tù lên tới 5 năm.

Một người biểu tình phản đối các biện pháp chống dịch Covid-19 tại Geneva, Thụy Sĩ (Ảnh: AFP).

Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin, Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (FOPH) của nước này đã phát đi cảnh báo về hành vi cố tình mắc Covid-19 từ những người phản đối vaccine. FOPH cho biết những người cố tình lây nhiễm virus có thể đối mặt với án tù lên tới 5 năm.

Trước đó, một số thông tin đã tiết lộ rằng, những người phản đối vaccine đã tổ chức các bữa tiệc Covid-19 để cố tình lây nhiễm virus, từ đó nhận được "hộ chiếu Covid-19" sau khi khỏi bệnh mà không cần tiêm chủng.

Mặc dù thông báo của FOPH không nêu cụ thể đạo luật dẫn tới quyết định phạt tù, nhưng giới chức y tế Thụy Sĩ cảnh báo việc một số người cố tình mắc Covid-19 sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus cho người khác, từ đó làm tăng số ca nhập viện và tử vong.

Bác sĩ Claude-Francois Robert ở Neuchatel tuần này đã cảnh báo người dân về việc "không nên tự lây nhiễm" Covid-19. Ông cho rằng động thái này có thể dẫn tới nguy cơ mất kiểm soát dịch bệnh, ngoài ra "nguy cơ viêm cơ tim do mắc Covid-19 tự nhiên cao hơn gấp 10 lần so với khi tiêm vaccine". Ông đảm bảo với những người hoài nghi rằng, vaccine là "sản phẩm an toàn".

Thụy Sĩ tuần trước tuyên bố rằng chỉ những người đã tiêm vaccine hoặc đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 gần đây mới có thể đến các nhà hàng, quán bar và các cơ sở cộng đồng khác kể từ ngày 20/12.

Các nhà chức trách cho biết, các biện pháp hạn chế được đưa ra "nhằm giảm nguy cơ nhiễm bệnh đối với những người chưa được tiêm chủng vì họ có nhiều khả năng bị lây nhiễm và bị bệnh nặng nếu mắc Covid-19".

Tuy nhiên, động thái này dường như đã phản tác dụng với những người phản đối vaccine. Các biện pháp hạn chế của chính quyền được cho là khiến số "bữa tiệc Covid-19" tăng lên, khi những người chưa tiêm vaccine muốn dự các bữa tiệc này để được lây nhiễm và khỏi bệnh, từ đó trở lại cuộc sống bình thường.

Những người hoài nghi vaccine nhưng cần giấy chứng nhận lây nhiễm gần đây đã kêu gọi trên các nền tảng mạng xã hội để "tìm kiếm những người mắc Covid-19 truyền virus cho họ".

Nhiều người Thụy Sĩ đã tổ chức các cuộc biểu tình để phản ứng gay gắt trước các biện pháp hạn chế phòng chống dịch và yêu cầu tiêm chủng bắt buộc. Nhiều người cho rằng, việc yêu cầu phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc từng khỏi Covid-19 khi vào nhà hàng, địa điểm công cộng và khu vui chơi giải trí tạo ra sự phân biệt đối xử.

Các cuộc biểu tình gần đây đã nổ ra liên tiếp tại Thụy Sĩ do những người ủng hộ tự do đứng đầu. Khi vài cuộc biểu tình dẫn tới bạo động, cảnh sát đã phải sử dụng đạn cao su và hơi cay để kiềm chế đám đông.

Tính đến cuối tháng 11, Thụy Sĩ có 67% dân số đã tiêm phòng đầy đủ và 2% đã tiêm mũi vaccine đầu tiên. Một cuộc khảo sát của báo SonntasBlick cho thấy 53% trong số 1.300 người được hỏi ủng hộ tiêm chủng bắt buộc.

Thành Đạt

Theo RT