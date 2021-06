Hơn 200 cảnh sát đột kích trụ sở tòa báo ở Hong Kong

Dân trí Tổng biên tập Ryan Law của báo Apple Daily và 4 lãnh đạo của công ty mẹ quản lý tờ báo này đã bị giới chức Hong Kong bắt giữ vào sáng nay với cáo buộc "thông đồng với nước ngoài".

Tổng biên tập Ryan Law của Apple Daily bị dẫn giải ra khỏi nhà riêng vào sáng 17/6 (Ảnh: SCMP)

Báo SCMP đưa tin, sáng sớm ngày 17/6, hơn 200 cảnh sát an ninh quốc gia Hong Kong (Trung Quốc) đã mở cuộc đột kích nhằm vào trụ sở của báo Apple Daily ở Tseung Kwan O, cùng thời điểm tổng biên tập Ryan Law của báo này và 4 lãnh đạo khác của công ty mẹ Next Digital đã bị bắt với cáo buộc âm mưu cấu kết với nước ngoài.

Đây là vụ việc mới nhất nhắm vào Apple Daily theo luật an ninh mới của chính phủ Trung Quốc đại lục, vốn đã làm bùng nổ căng thẳng gay gắt giữa Bắc Kinh với Mỹ và các nước phương Tây.

Cảnh sát tuyên bố, 5 người, gồm 4 nam và một nữ (từ 47-63 tuổi), đã bị bắt vì cáo buộc thông đồng với nước ngoài hoặc bị yếu tố bên ngoài tác động để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, vi phạm điều 29 của luật an ninh quốc gia.

SCMP dẫn các nguồn tin cho biết, những người bị bắt gồm có ông Cheung Kim-hung, Giám đốc điều hành công ty mẹ Next Digital; Ryan Law Wai-kwong, Tổng biên tập của Apple Daily; Chow Tat-kuen, Giám đốc tài chính của Next Digital; Chan Pui-man cộng sự nhà xuất bản của Apple Daily; và Cheung Chi-Wai, giám đốc kỹ thuật số của Apple Daily.

Khoảng 7 giờ, hơn 200 sĩ quan đã đột kích trụ sở của báo Apple Daily tại Tseung Kwan O để thực hiện khám xét theo lệnh của tòa án. Sau đó, họ phong tỏa tòa nhà, đồng thời yêu cầu tất cả nhân viên phải đăng ký thông tin trước khi vào trụ sở. Tuy nhiên, các nhà báo không được phép vào bàn làm việc và các nhân viên cũng bị hạn chế ra vào căng tin. Họ cũng bị cấm phát trực tiếp cuộc đột kích hoặc quay video.

Vào cùng thời điểm cuộc đột kích đang diễn ra, ông Ryan Law bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở khu vực vịnh Quarry, phía đông Hong Kong. Trong khi đó, ông Cheung Kim-hung bị đón đầu và bắt giữ từ căn hộ ở Cheung Sha Wan; ông Chow Tat-kuen bị bắt tại căn hộ ở South Horizon; bà Chan Pui-man bị bắt tại khu nhà ở Tseung Kwan O; và ông Cheung Chi-wa bị bắt tại nhà riêng ở Sai Kung.

Sau vụ việc, vào lúc 8h46, Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong đã đăng thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của Next Digital trong ngày.

Khoảng 9h30, tổng biên tập Ryan Law được áp giải đến tòa nhà. Bốn người khác cũng được đưa đến đây. "Đây là hiện trường vụ án và cấm ghi hình", một sĩ quan nói với các phóng viên bên ngoài. Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết, luật an ninh quốc gia cho phép khám xét và thu giữ các tài liệu báo chí để thu thập bằng chứng điều tra.

Apple Daily gặp "sóng gió" dồn dập

Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến việc bắt giữ các nhân vật cấp cao của báo Apple Daily. Hồi tháng 8/2020, cảnh sát Hong Kong cũng mở cuộc đột kích bắt giữ người sáng lập tờ báo Jimmy Lai và 9 người khác, bao gồm cả con trai của ông, vì nghi ngờ phạm tội lừa đảo hoặc vi phạm an ninh quốc gia.

Ông Jimmy Lai hiện đang phải thụ án tù vì 3 tội danh riêng biệt trong các phiên tòa vào năm 2019 và 2020. Kể từ khi ông Jimmy Lai bị kết án vào tháng 4, đã bùng lên những đồn đoán về tương lai u ám cho tờ báo 26 năm tuổi này.

Hồi tháng 4, báo Ta Kung Pao gây chú ý khi đăng một bài bình luận kêu gọi cấm Apple Daily hoạt động do liên tục ủng hộ thúc đẩy "Hong Kong độc lập". Hồi tháng 5, cựu lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh cũng đã đặt câu hỏi trên mạng xã hội cá nhân rằng: liệu Apple Daily có biến thành một tổ chức phản động khi liên tục tung ra các khẩu hiệu chống đối trên mặt báo trong tình hình xã hội bất ổn năm 2019 hay không?

Tháng trước, Apple Daily từng bị giáng đòn mạnh sau khi giới chức Hong Kong ra lệnh đóng băng toàn bộ tài sản và cổ phiếu của ông Jimmy Lai trong công ty Next Digital.

Theo các nguồn tin, ông Jimmy Lai từng ký 4 thỏa thuận với Next Digital cho phép công ty này vay lên tới 756 triệu đô la Hong Kong (HKD) dựa trên cá nhân ông. Tính đến tháng 9/2020 Next Digital đã vay 500 triệu HKD. Next Digital đã duy trì hoạt động từ đó và Apple Daily vẫn xuất bản như thường lệ.

Hồi cuối tháng 5, Next Digital cho biết, số dư tiền mặt và ngân hàng chưa được kiểm toán của công ty (tính đến ngày 31/3) là 521,4 triệu HKD (67,2 triệu USD), đủ để tồn tại ít nhất 18 tháng (kể từ ngày 1/4) ngay cả khi không có thêm nguồn tin hỗ trợ cá nhân của ông Jimmy Lai.

Theo báo cáo thường niên 2019-2200 của Next Digital, Apple Daily đã bán được khoảng 88.700 bản mỗi ngày, so với con số 102.500 của 5 trước. Tập đoàn đã báo lỗ 417,2 triệu HKD trong báo cáo thường niên 2019-2020.

Thanh Thành

Theo SCMP