Tín hiệu lạc quan ban đầu từ Đan Mạch trong "cuộc chiến" chống Omicron

Dân trí Các dữ liệu sớm từ Đan Mạch về số ca nhiễm mới và nhập viện đang cho thấy sự lạc quan thận trọng rằng các quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao có thể nhanh chóng vượt qua sóng Omicron.

Ông già Noel trên đường phố Middelfart, Đan Mạch (Ảnh minh họa: AFP).

Trong tuần qua, Đan Mạch ghi nhận những kết quả tốt hơn những gì họ dự đoán. Sau khi tăng lên mức kỷ lục hơn 13.500 ca, số ca nhiễm hàng ngày ổn định trở lại. Giới chức ghi nhận 12.500 ca hôm 23/12, so với 11.000 ca vào cuối tuần trước.

Quan trọng hơn là cho đến nay, các ca nhập viện ở mức thấp hơn nhiều so với dự đoán. Một tuần trước, viện khoa học của chính phủ Đan Mạch cho rằng, số ca nhập viện do virus corona mới mỗi ngày có thể dao động từ 120-250 bệnh nhân vào đêm Giáng sinh. Trong những ngày gần đây, con số này chỉ mở mức giảm ổn định là 125.

Các dấu hiệu lạc quan ban đầu, cùng với việc Đan Mạch nhanh chóng mở các đợt tiêm liều tăng cường, làm dấy lên hy vọng nước này có thể tránh được làn sóng dịch nguy hiểm từ biến chủng Omicron.

Bà Tyra Grove Krause, Trưởng nhóm dịch tễ học tại Viện Huyết thanh Nhà nước của Đan Mạch, cho biết: "Còn quá sớm để nới lỏng, nhưng thật đáng khích lệ là chúng ta không rơi vào kịch bản xấu nhất".

Các chương trình xét nghiệm và phân tích virus corona trên toàn quốc của Đan Mạch đang cung cấp cho các nhà khoa học kho dữ liệu thực tế về đại dịch. Vì điều đó và cả việc là một trong những quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Phi chứng kiến nguy cơ bùng nổ làn sóng Omicron, Đan Mạch đã trở thành một quốc gia châu Âu hình mẫu để các nước nhìn vào để tìm dấu hiệu về khả năng chống chọi Omicron.

Các tín hiệu ban đầu từ Đan Mạch không cung cấp bất kỳ thước đo trực tiếp nào về mức độ nghiêm trọng của biến chủng mới, một trong những câu hỏi quan trọng trong giai đoạn này của đại dịch. Nhưng qua theo dõi các dữ liệu mới nổi khác và các nghiên cứu từ Anh và Nam Phi, có thể thấy Omicron dường như ít có khả năng gây nguy cơ nhập viện hơn so với Delta.

Vẫn phải rất thận trọng

Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, và ngay cả khi Omicron ít gây nhập viện hơn, khả năng lây lan mạnh của nó đồng nghĩa với việc số ca nhiễm tăng lên và những hệ quả khác. Chủng mới này cũng có thể lây lan rộng rãi đến nỗi nó dẫn đến một làn sóng dịch tràn vào các bệnh viện.

Vẫn còn lo ngại về hệ thống y tế ở Đan Mạch, bởi vì ca nhiễm Omicron vẫn chủ yếu tập trung ở những người trẻ tuổi, bà Krause cho biết.

Theo bà, hiện tại việc đóng cửa tạm thời trường học và các biện pháp phòng ngừa xã hội đã giúp làm chậm sự lây lan, nhưng Đan Mạch vẫn có thể chứng kiến mức tăng đột biến sau các cuộc tụ tập đông đúc, thường có cả người già và trẻ nhỏ.

Ngay cả khi làn sóng lây nhiễm đã chậm lại, có những dấu hiệu khác về nguy cơ Omicron gây ra hỗn loạn. Trong 2 tuần qua, số ca nhiễm ở các nhân viên y tế đã tăng hơn gấp đôi. Một báo cáo giám sát hàng tuần của chính phủ ghi nhận hai đợt bùng phát Omicron trong các viện dưỡng lão.

Kể từ khi Omicron xuất hiện vào tháng 11, các nhà khoa học chạy đua để tìm hiểu về nó nhiều so với các chủng trước đó. Một vài dữ liệu đã được công bố trong tuần này, với nghiên cứu ở Scotland cho thấy nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn gần 60% so với Delta.

Một phân tích khác của các chuyên gia Đại học Imperial London (Anh) cho thấy, người nhiễm Omicron giảm nguy cơ phải nhập viện hơn 20% và nguy cơ phải nhập viện qua đêm thấp hơn 40%. Nam Phi, tâm chấn của đợt bùng phát Omicron đầu tiên, đã chứng kiến tỷ lệ nhập viện thấp hơn nhiều so với các làn sóng dịch trước đó.

Nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu các xu hướng từ Nam Phi - nơi nhân khẩu học trẻ hơn - có diễn ra ở các khu vực khác trên thế giới hay không. Cũng chưa rõ liệu mức độ suy giảm nguy hiểm của Omicron có phải là một đặc điểm của virus hay chỉ là một dấu hiệu của khả năng miễn dịch ở cấp độ cộng đồng bắt nguồn từ việc tiêm chủng và đã từng nhiễm bệnh.

So với Delta, Omicron có khả năng né khả năng miễn dịch tốt hơn nhiều. Nhưng thực tế ở Đan Mạch cho thấy việc triển khai mũi tiêm tăng cường nhanh chóng có thể giúp kìm giảm làn sóng lây lan đang gia tăng,

Một nhóm các nhà khoa học tại Viện Huyết thanh Nhà nước Đan Mạch cho biết trong một bài báo nghiên cứu tuần này rằng, các mũi tiêm tăng cường Pfizer dường như cung cấp khả năng bảo vệ chống Omicron lên đến 55%, so với 2 liều. Ngay cả khi mức độ bảo vệ đó giảm dần theo thời gian, mũi tiêm tăng cường "có thể giúp chúng ta vượt qua những tháng tiếp theo", bà Krause nói.

Theo trang OurWorldInData, Đan Mạch là nước có tỷ lệ tiêm mũi tăng cường tính trên đầu người cao nhất Liên minh châu Âu (EU). Trong báo cáo giám sát mới nhất được công bố hôm 23/12, Đan Mạch cho biết hiện 36,8% dân số đã tiêm mũi tăng cường, gấp đôi so với mức hai tuần trước đó. Trong khi đó, khoảng 77,2% dân số Đan Mạch đã tiêm đủ 2 mũi.

Thanh Thành

Theo Washington Post