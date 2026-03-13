Máy bay tiếp dầu của Mỹ nghi bị gãy đuôi sau sự cố ở Iraq

Hình ảnh được cho là máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ bị hư hại phần đuôi (Ảnh: X).

Quân đội Mỹ hôm nay 13/3 xác nhận một máy bay tiếp nhiên liệu cỡ lớn KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ với phi hành đoàn gồm ít nhất 5 người đã rơi ở miền Tây Iraq. Đây là một trong những tổn thất khí tài quân sự lớn nhất của Mỹ kể từ khi mở chiến dịch phối hợp với Israel nhằm không kích Iran.

Một máy bay khác, cũng là máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, hạ cánh an toàn, nhưng dường như đã bị hư hại.

Các hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy chiếc KC-135 thứ hai được cho là đã hạ cánh an toàn tại một sân bay ở Tel Aviv của Israel và bị hư hại nặng. Tài khoản OSINTtechnical trên X cho biết “máy bay này dường như bị mất gần một nửa cánh đứng ở phần đuôi”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết sự cố này không phải do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực nhầm từ lực lượng cùng phe. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng đây có thể là một tai nạn.

Times of Israel dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay KC-135 mang số hiệu 63-8017 của Không quân Mỹ đã lượn nhiều vòng trên Địa Trung Hải và bật mã phát đáp "7700", vốn được dùng khi xuất hiện tình huống khẩn nguy trên không. Máy bay sau đó đáp xuống một sân bay ở Israel.

Một số nhà phân tích quân sự trên mạng xã hội nhận định 2 máy bay tiếp nhiên liệu có thể đã va chạm trên không, có thể xảy ra trong lúc chuyển nhiên liệu để dự trữ hoặc trong quá trình tiếp nhiên liệu.

Một số người dùng trên X cũng chia sẻ các video về những tình huống suýt va chạm khi thực hiện tiếp nhiên liệu trên không. Đây được xem là một trong những thao tác khó nhất trong hàng không quân sự, chỉ sau việc hạ cánh trên boong tàu sân bay. Các máy bay phải bay rất gần nhau, chỉ cách khoảng 30m, làm tăng nguy cơ va chạm.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Trong khi đó, sở chỉ huy Khatam al-Anbia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/3 cho biết, hóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắn trúng một máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ ở miền Tây Iraq và toàn bộ phi hành đoàn có thể đã thiệt mạng.

KC-135 này là máy bay quân sự thứ tư của Mỹ bị mất trong cuộc chiến với Iran tại Trung Đông, sau khi 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi do phòng không Kuwait bắn nhầm trên bầu trời Kuwait.

Các máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã hoạt động hơn 60 năm. Chúng thường được điều khiển bởi tổ bay 3 người gồm phi công, cơ phó và một nhân viên vận hành cần tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ cần thêm hoa tiêu, và máy bay có thể chở tối đa 37 hành khách.

Loại máy bay này được coi là nhân tố quan trọng vì có thể kéo dài tầm hoạt động của các tiêm kích mang theo vũ khí hạng nặng trên những quãng đường rất xa.