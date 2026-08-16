Tiêm kích NATO bắn hạ UAV "xâm phạm không phận Romania"

Hiện trường vụ UAV rơi xuống tòa chung cư ở Romania hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Romania hôm nay 16/8 thông báo, một phi công lái tiêm kích F-18 của Tây Ban Nha đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) bị cáo buộc xâm phạm trái phép không phận quốc gia Romania. Vụ việc diễn ra khi F-18 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát không phận của NATO.

Bộ Quốc phòng Romania không nêu rõ nguồn gốc của UAV.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, các radar của nước này phát hiện UAV tiến vào lãnh thổ Romania từ nước láng giềng Moldova, tại khu vực cách thành phố Galati ở đông nam Romania khoảng 24km về phía bắc.

“F-18 đã bắt được mục tiêu bằng radar và nhận lệnh khai hỏa. UAV đã bị bắn hạ an toàn vào lúc 5h01 sáng”, Bộ Quốc phòng Romania thông báo.

Bộ Quốc phòng Romania cũng cho biết các mảnh vỡ UAV dường như đã rơi xuống một khu vực không có người ở nằm giữa hai ngôi làng.

Romania, quốc gia thành viên NATO, có chung đường biên giới trên bộ dài 614km với Ukraine.

Trong 4 năm xung đột Ukraine nổ ra, Romania từng ghi nhận các UAV bay vào không phận, cũng như các thủy lôi trôi dạt trên Biển Đen, gần các tuyến đường thương mại và năng lượng quan trọng.

Vào cuối tháng 7, lực lượng phòng không Romania đã bắn hạ 3 UAV xâm phạm không phận trong vòng 3 ngày. Romania cáo buộc đây là các UAV của Nga.

Bộ Ngoại giao Romania đã triệu Đại sứ Nga tại Bucharest, ông Vladimir Lipaev, để phản đối việc máy bay không người lái của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Romania, đồng thời thông báo quyết định trục xuất một nhân viên Đại sứ quán Nga.

Trong thông cáo báo chí ngày 27/7, Đại sứ quán Nga tại Bucharest cho biết Đại sứ Nga đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc “vô căn cứ” do phía Romania đưa ra, gọi đây là "một màn tuyên truyền” khác nhằm ngăn cản các cuộc tấn công tiếp theo của lực lượng vũ trang Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên sông Danube và Biển Đen. Nga cho rằng khu vực này được “NATO sử dụng tích cực để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị cho quân đội Ukraine thông qua lãnh thổ Romania”.

Thông cáo của Đại sứ Nga nhấn mạnh: "Nga chưa từng và hiện cũng không phóng các máy bay không người lái tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Romania. Mọi suy đoán về vấn đề này đều hoàn toàn vô căn cứ, bất kể xuất phát từ đâu”.

Thông cáo cũng cho biết phía Nga đã lưu ý Romania rằng việc hỗ trợ chính quyền Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào đều "hoàn toàn không thể chấp nhận và không thể dung thứ", đồng thời cho rằng động thái này chỉ khiến xung đột kéo dài và gây thêm thương vong.

Đại sứ Nga cũng cảnh báo Romania không nên tiếp tục làm leo thang căng thẳng với Nga và không thực hiện bất kỳ hoạt động xuyên biên giới nào của lực lượng phòng không Romania, bởi điều đó sẽ đồng nghĩa với việc “Romania trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine”

Vào tháng 5, Tổng thống Romania Nicusor Dan thông báo Romania đã quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Constanta, đồng thời tuyên bố Tổng lãnh sự là người không được chào đón.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania xác nhận một máy bay không người lái đã rơi trúng một tòa nhà chung cư ở Galati. Romania đổ lỗi cho Nga về vụ việc này.

Giới chức Romania cho biết vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên một máy bay không người lái tấn công trực tiếp một tòa nhà dân cư trong lãnh thổ Romania, mặc dù đã có một số vụ xâm phạm không phận trước đó kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.