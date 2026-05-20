Ukraine tấn công sâu lãnh thổ Nga, nhà máy lọc dầu lớn hàng đầu trúng đạn

Một ngôi nhà bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại làng Subbotino, Naro-Fominsk, vùng Moscow, Nga ngày 17/5 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 19/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga trong tháng 6.

“Hôm nay, tôi đã phê duyệt kế hoạch tấn công tầm xa của chúng ta trong tháng 6, và chúng ta phải mở rộng một cách sáng tạo các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine, vốn đã chứng tỏ hiệu quả trong tháng 5”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã “nhận được báo cáo từ các quan chức quân sự - Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi và Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov - về hoạt động trên tiền tuyến, hành động chống lại đối thủ và những cuộc tấn công của Nga”.

“Tháng này đã chứng kiến ​​những thay đổi về động lực có lợi cho chúng ta, có lợi cho Ukraine. Chúng ta đang giữ được nhiều vị trí hơn và gây ra nhiều thiệt hại hơn. Tác động của các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng ta đối với Nga đặc biệt đáng kể”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng quân sự nước này đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga và một trạm bơm dầu vào ngày 18 và 19/5. Thông báo được đưa ra sau khi các quan chức Nga báo cáo về những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tỉnh Yaroslavl và gần Moscow.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod, nơi ghi nhận đám cháy trên khu vực này vào ngày 18/5.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công trạm bơm dầu Yaroslavl-3 gần khu dân cư Semibratovo ở tỉnh Yaroslavl, đồng thời nói thêm rằng mức độ thiệt hại đang được làm rõ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nhà máy lọc dầu này "là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga" với công suất xử lý khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm. Theo quân đội Ukraine, cơ sở này sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay "được sử dụng để phục vụ nhu cầu của lực lượng Nga".

Theo truyền thông và các quan chức địa phương của Nga, vào ngày 19/5, các vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Yaroslavl của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Thống đốc tỉnh Yaroslavl Mikhail Yevrayev cho biết khu vực này đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và tuyên bố hạn chế giao thông trên một tuyến đường cao tốc quan trọng dẫn đến Moscow. Chính quyền đã tạm thời đóng cửa một phần tuyến đường và kêu gọi người dân tránh khu vực này.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và nhiên liệu ở khu vực Moscow và Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Đây được xem là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn kỷ lục trong đêm nhằm vào thủ đô của Nga trong hơn một năm qua.

Tổng thống Zelensky tuyên bố cuộc tấn công này đồng nghĩa với việc xung đột đang chuyển dần sang lãnh thổ Nga, bất chấp sự tiến công đều đặn của lực lượng Moscow ở vùng Donbass phía đông Ukraine và dọc theo các khu vực khác của tiền tuyến.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga đã gia tăng kể từ giữa tháng 3. Kiev phóng hàng trăm máy bay không người lái gần như hàng ngày nhằm vào các khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở công nghiệp cách xa tiền tuyến.

Các quan chức Nga cho rằng các cuộc tấn công này nhằm bù đắp cho những thất bại mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu trên chiến trường.

Nga đã đáp trả Ukraine bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái nhắm vào lực lượng quân sự, cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine.