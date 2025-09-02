Thương vong do động đất ở Afghanistan có thể tăng cao

Động đất khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương ở Afghanistan (Ảnh: AFP).

Indrika Ratwatte, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Afghanistan, ngày 2/9 nhận định trận động đất 6 độ ở Afghanistan cuối tuần qua có thể ảnh hưởng đến “hàng trăm nghìn người”. Ông đồng thời cảnh báo số thương vong có thể “tăng theo cấp số nhân” do địa hình núi non hiểm trở gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Ông Ratwatte cho biết khi những bức tường nhà bằng gỗ và bùn sụp xuống, mái nhà sẽ đổ ập lên người bên trong, gây thương tích hoặc tử vong. Mặc dù khu vực có mật độ dân cư thấp, nhưng trận động đất xảy ra vào lúc mọi người đang ngủ.

“Nếu dựa trên những gì từng xảy ra trước đây để mô phỏng, thì rõ ràng không có gì phải nghi ngờ: tỷ lệ thương vong sẽ tăng theo cấp số nhân”, ông nói.

Theo số liệu từ chính quyền Taliban, trận động đất đêm 31/8 tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan đã khiến ít nhất 1.411 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Chính quyền Taliban kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Afghanistan khắc phục hậu quả trận động đất.

Mỹ từng là quốc gia viện trợ chính cho Afghanistan, cung cấp 3,71 tỷ USD viện trợ kể từ khi Taliban nắm quyền vào năm 2021. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, Washington đã cắt gần như toàn bộ nguồn hỗ trợ, chỉ để lại một phần rất nhỏ.

Theo ông Arthur Comon, phó giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ Première Urgence Internationale (PUI), nguồn viện trợ quốc tế sụt giảm đồng nghĩa với “ít xe cứu thương hơn, ít bác sĩ hơn, ít y tá hơn, ít nữ hộ sinh hơn” được triển khai đến những cộng đồng nông nghiệp miền núi phía đông Afghanistan đang bị tàn phá nặng nề.

Kể từ đầu năm, ngành nhân đạo đã liên tục kêu gọi hỗ trợ cho Afghanistan, nơi đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói gia tăng, hạn hán nghiêm trọng và làn sóng hồi hương ồ ạt của người di cư bị trục xuất.

Trận động đất mạnh 6,0 độ richter đã xảy ra “ngay vào thời điểm tồi tệ nhất”, ông Rahmat Nabi Shirzad, phụ trách truyền thông của tổ chức Hồi giáo Cứu trợ (Islamic Relief) tại Afghanistan, có trụ sở ở Anh, nhận định.