Thực hư vụ 5.000 báo cáo phát hiện UAV bí ẩn bay khắp nước Mỹ

Hình ảnh bị nghi là UAV bí ẩn trên bầu trời Mỹ (Ảnh: BBC).

Trong khi nhiều cơ quan Mỹ đang điều tra các vụ việc UAV bí ẩn xuất hiện ở New Jersey, New York và các bang khác, giới chức nước này nhận định, phần lớn những báo cáo từ người dân là không có gì bất thường.

"Chúng tôi đang xem xét vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc. Tại thời điểm này, chúng tôi chưa xác định được cơ sở nào để tin rằng có bất kỳ hoạt động tội phạm nào liên quan, rằng có bất kỳ mối đe dọa an ninh quốc gia nào, rằng có bất kỳ mối đe dọa an ninh công cộng cụ thể nào hoặc có một tác nhân nước ngoài có ác ý liên quan tới các báo cáo về UAV này", một quan chức Mỹ chia sẻ với truyền thông.

Một người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết thêm: "Ít nhất một số vật thể được báo cáo là UAV sau khi điều tra thêm đã được xác định là máy bay có người lái hợp pháp bay trên không phận và không có gì lạ khi mọi người nhìn thấy những vật thể có vẻ là UAV nhưng thực ra không phải".

Khoảng 5.000 báo cáo đã được gửi cho giới chức Mỹ qua đường dây nóng rằng họ phát hiện ra các UAV lạ. Tuy nhiên, một quan chức FBI cho hay, chỉ có chưa đến 100 vụ việc đạt đủ điều kiện để được Mỹ nghiên cứu và điều tra thêm.

Quan chức này nói rằng, phân tích radar được tiến hành tại các cơ sở quân sự của Mỹ nhằm theo dõi tình hình đã "xác định rằng tất cả các báo cáo về việc nhìn thấy máy bay cánh cố định cỡ lớn đều là máy bay có người lái".

Một quan chức của Bộ An ninh Nội địa (DHS) cũng đưa ra phát ngôn tương tự: "Chúng tôi tin rằng nhiều vụ báo cáo nhìn thấy UAV thực chất là máy bay có người lái bị xác định nhầm là UAV".

Trong thời gian qua, dư luận và chính giới Mỹ xôn xao trước tin tức nhiều người phát hiện ra các UAV bí ẩn bay khắp nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 13/12 kêu gọi chính quyền Mỹ bắn rơi những UAV bí ẩn xuất hiện trên không phận những ngày qua.

Các nhà lập pháp từ New Jersey và New York - những khu vực mà các máy bay không người lái bí ẩn bay qua - đã gửi một lá thư cho FBI, Bộ An ninh Nội địa và Cục Hàng không Liên bang yêu cầu báo cáo tóm tắt về máy bay không người lái.

Lầu Năm Góc hồi giữa tuần đã phủ nhận bất cứ quốc gia nước ngoài nào đứng sau các máy bay không người lái bí ẩn bay gần các địa điểm quân sự nhạy cảm của Mỹ tại New Jersey.