Ông Trump kêu gọi bắn rơi UAV bí ẩn bay lảng vảng trên không phận Mỹ

Hình ảnh một UAV bí ẩn được ghi lại (Ảnh: Dailymail).

Ông Trump ngày 13/12 cho rằng chính quyền lẽ ra phải nắm được thông tin về những UAV bí ẩn xuất hiện trên bầu trời New Jersey, New York và một số nơi trên cả nước.

"Máy bay không người lái bí ẩn bị phát hiện trên khắp đất nước. Liệu điều này có thực sự xảy ra mà chính phủ không biết rõ hay không. Tôi không nghĩ vậy! Hãy cho công chúng biết ngay bây giờ. Nếu không, hãy bắn hạ chúng", ông Trump kêu gọi trên mạng xã hội Truth Social.

Thông điệp trên xuất hiện sau khi có ngày càng nhiều thông tin về việc người dân nhìn thấy vật thể bay ở New Jersey, New York. Theo đài truyền hình WPVI-TV của Philadelphia, có nhiều báo cáo về vật thể bay ở các hạt ở Delaware và Philadelphia.

Lầu Năm Góc hồi giữa tuần đã phủ nhận bất cứ quốc gia nước ngoài nào đứng sau các máy bay không người lái bí ẩn bay gần các địa điểm quân sự nhạy cảm của Mỹ tại New Jersey.

Các nhà lập pháp từ New Jersey và New York - những khu vực mà các máy bay không người lái bí ẩn bay qua - đã gửi một lá thư vào cho FBI, Bộ An ninh Nội địa và Cục Hàng không Liên bang yêu cầu báo cáo tóm tắt về máy bay không người lái.

Các nghị sĩ Kirsten Gillibrand, Chuck Schumer, Cory Booker và Andy Kim của đảng Dân chủ đã đặt ra câu hỏi cho các cơ quan về cách họ đang làm việc để "xác định và tìm kiếm nguồn gốc của hệ thống máy bay không người lái gần đây".

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nhận được bản tóm tắt mật liên quan tới các UAV này vào hôm 13/12. Cho tới nay, vẫn chưa có thông tin cụ thể về nguồn gốc của những UAV này và mối đe dọa của chúng.

Theo BBC, các quan chức tại Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng nhận định các vật thể bay này dường như không gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào cho công chúng hoặc an ninh quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, họ cho biết, các chỉ huy căn cứ quân sự của Mỹ có quyền bắn hạ chúng nếu chúng có hành động đe dọa.

FBI đã nhận được hơn 3.000 thông báo từ những người cho biết họ đã nhìn thấy máy bay không người lái. Các nhà điều tra đang kêu gọi thêm thông tin từ các nhân chứng, bao gồm thời gian cụ thể, địa điểm và bằng chứng video và ảnh.